İslahiye’ye Osmangazi mahallesi

Osmangazi Belediyesi, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 100 adet prefabrik yapıdan oluşan yeni yaşam alanı kuruyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İslahiye’de kalıcı deprem konutlarından önce deprem mağduru vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayacak olan Osmangazi Mahallesi’nin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Büyük afetin ilk saatlerinden itibaren kurduğu kriz masasıyla tüm imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesine her alanda destek vermeye devam ediyor. Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yandan kurtarma çalışmalarına destek veren, bir yandan da insani yardımlar ile yaraları saran Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gaziantep İslahiye’deki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, depremin derinden etkilediği bölgede yeni bir yaşam alanı kurulması için başta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimlerin aralıksız çalıştığını söyledi. Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te arama kurtarma, enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama, aşevi ve hasar tespiti gibi konularda hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Dündar, “Deprem felaketinden en çok zarar gören bölgelerimizden biri olan Gaziantep İslahiye’de Osmangazi Mahallesi inşa ediyoruz. 100 prefabrik yapı, mescit, okul ve çocuk oyun alanlarıyla birlikte burada yeni bir mahalle oluşturuyoruz. Tüm ekiplerimiz bu bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Zemin tesviyesinin ardından temel betonu dökülerek prefabrik yapıların montajı yapılacak. Yeni yaşam alanlarını en kısa zamanda hizmete sunacağız. Rabbim, bir daha böyle afetler, acılar göstermesin” dedi.

İkiz yapı modelinde kurulacak 54 metrekarelik prefabrik yapıların her birinde, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet yer alacak.