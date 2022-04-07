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İSHİB’de Müjdat Sezer yeniden seçildi

Listesinin tamamına yakınını koruyan Müjdat Sezer, tek liste ile girdiği seçimlerde, oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Son dört yıl içinde su ürünlerinde gözde pazar Japonya’ya kanatlı ihracatının da başladığını belirten Sezer, Çin pazarında ise su ürünleri, kanatlı mamuller ve süt ürünleri ihracat izinlerinin açıldığını söyledi.

BURSA 07.04.2022, 14:36
İSHİB’de Müjdat Sezer yeniden seçildi

Listesinin tamamına yakınını koruyan Müjdat Sezer, tek liste ile girdiği seçimlerde, oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Son dört yıl içinde su ürünlerinde gözde pazar Japonya’ya kanatlı ihracatının da başladığını belirten Sezer, Çin pazarında ise su ürünleri, kanatlı mamuller ve süt ürünleri ihracat izinlerinin açıldığını söyledi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği mevcut Başkan Müjdat Sezer ile ’devam’ dedi. Tek liste ile girilen seçimlerde 2002-2018 dönemleri arasında İSHİB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan geçtiğimiz dönemde de Sezer’in başkan yardımcılığı ile birlikte TİM Sektör Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Tuncay Sagun, yerini Oğulcan Kemal Sagun’a bırakırken, geçtiğimiz dönem yönetim kurulu listesinde bulunan ve işlerinin yoğunluğu sebebiyle bu yıl affını isteyen Bu Piliç Temsilcisi Onur Özkol’un yerine ise yine tavukçuluk sektöründen Karakaşlar Tavukçuluk ve Yem Sanayi temsilcisi Rengin Karakaşlar listede yer aldı. Böylece İSHİB yönetimindeki kadın üye sayısı da ikiye yükselmiş oldu.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, “Göreve geldiğimiz 2018 yılı başında 2 milyar 260 milyon olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız, 2021 yılı sonu itibari ile 3 milyar 400 milyona yükseldi. İSHİB olarak ise 2018 yılı başında 662 milyon olan ihracatımız 2021 yılı sonu itibari ile 924 milyona ulaştı. 1 Mart 2021-28 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan son 12 aylık dönemde ise sektör ihracatı 2 milyar 457 milyon dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Alt sektörler hakkında da bilgi veren Müjdat Sezer, Türkiye genelinde 2018 yılında 582 milyon dolar olan su ürünleri ihracatının 2021 yılı sonunda 1 milyar 401 milyon dolara çıktığını belirterek aynı dönemde, beyaz et ihracatının 554 milyon dolardan 861 milyon dolara, yumurta ihracatının 406 milyon dolardan 428 milyon dolara, süt ürünleri ihracatının 307 milyon dolardan 439 milyon dolara ve et ürünleri ihracatının da 81 milyon dolardan 143 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer son dönemlerde katma değerli ürünlere ilginin arttığını belirterek, bunun da ihracat fiyatlarına yansıdığını söyledi. Son 12 aylık dönemde kırmızı et ve bal dışındaki ürünlerde kilogram başına ihracat birim fiyatındaki yükselişe dikkat Sezer, “2020 yılında su ürünlerinde 5,34 dolar olan ihracat birim fiyatı, 2021 yılında 6 dolara çıktı. Aynı dönemde beyaz et birim fiyatı 1,07 dolardan 1,47 dolara, Yumurta birim fiyatı 1,29 dolardan 1,79 dolara, süt ürünleri birim fiyatı da 1,73 dolardan 2,25 dolara yükselirken, kırmızı et birim fiyatı 3,19 dolardan 2,98 dolara, bal ihracatındaki birim fiyatı da 4,25 dolardan 2,87 dolara geriledi. Sektörün ortalaması ise 2,01 dolardan 2,46 dolar seviyelerine geldi” şeklinde konuştu.

Son dört yıl içinde sektör açısından olumlu gelişmelerin yaşandığına açıklayan Müjdat Sezer, bu iki pazara daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtti. Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Su ürünlerinde AB’den sonra en önemli pazarlarımız arasında yer alan Japonya’ya bir süredir kanatlı ürünleri de ihraç ediyoruz. Rakamlarımız her yıl artıyor. Öte yandan Çin’e kanatlı ürünleri ihracat izni açıldı, bekleyen birkaç aşama var, su ürünlerindeki pek çok ürünü de artık Çin’e ihraç edebiliyoruz. Kısa bir süre önce yine Çin’e süt ürünleri ihracatımızın önü açıldı ve süt ürünleri sektörümüz çok kısa bir zamanda çok ciddi bir ihracat artışına imza attı. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi (UR-GE) çerçevesinde Çin’e ve Japonya’ya sanal ticaret heyetlerinin düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki en önemli hedefimiz, ülkemizce hem coğrafi yakınlık hem pazarın gücü açısından çok önemli bir pazar olan Avrupa Birliği. Su ürünlerinde lider konumunda olduğumuz AB pazarına kanatlı ürünleri ihracatının da açılması için sadece sektörün çabası yeterli değil. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile sektörün el ele vererek, yoğun mesai harcaması gerekli. Bunu başardığımız takdirde çok kısa sürede sektörün ihracatı 4 milyar doların üzerine çıkacaktır.”

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde geçtiğimiz dönem tek kadın üye olan Firdevs Külekçioğlu yeni dönemde de görevine devam ederken, Rengin Karakaşlar’ın seçilmesiyle kadın üye sayısı ikiye yükseldi. Birlik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan Müjdat Sezer (Hastavuk Gıda), Oğulcan Kemal Sagun (Kemal Balıkçılık), Ahmet Kaan (Kaanlar Gıda), Vehbi Merzeci (Orvesa Gıda), Nerdin Alp (Banvit), Teoman Durukan (Rella Gıda Sanayi), Firdevs Külekçioğlu, (TSM Deniz Ürünleri), Faruk Kemal Babila (Liman Entegre), Ömür Oral (Orallar Zirai Ürünleri), Mustafa Alper Şölen (Akşeker Tarım), Rengin Karakaşlar (Karakaşlar Tavukçuluk ve Yem Sanayi). Oğulcan Kemal Sagun ve Ömür Oral ayrıca delege olarak İSHİB’i TİM’de temsil edecekler."

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