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İş makinesi otomobile böyle girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA 01.10.2021, 16:29
İş makinesi otomobile böyle girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14:30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 20. Mobilya Sokak’ta meydana geldi. 20. Mobilya Sokak üzerinde seyir halinde olan Celal Yiğit (63) idaresindeki 16 AHA 858 plakalı otomobil, Karagölet Caddesi üzerinden çıkış yapan Ali İhsan Kaya’nın (31) kullandığı 26 E 6604 plakalı iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışmanın tesiriyle iş makinesi önündeki çelik demirler araca saplandı. Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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