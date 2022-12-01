İş dünyası yeni destek paketlerini bekliyor

Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile dünyadan pozitif yönde ayrışmayı sürdürdüğünü dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye ekonomisinin büyüme dinamizmini devam ettirebilmesi için iş dünyasının üzerindeki maliyet baskısı azaltılmalı, yeni destek paketleri hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemi büyüme performansını değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 artış kaydettiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin büyüme performansı, küresel büyümeye yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen hız kesmiş olsa da dünyadan pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Büyümeye iç talep 3,2 puan, net dış talep ise 0,7 puan katkı sağlarken, ikinci çeyrekte yüzde 2,9 oranında daralan tarım sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,1 artış kaydetmiştir” dedi.

“Büyümenin devamı için desteklemeler sürmeli”

Maliyetlerdeki artış ve tedarik sorunlarına rağmen Türk iş dünyası olarak üretim ve yatırım için çalıştıklarını belirten Başkan Özer Matlı, “Pandemi döneminin olumsuz etkilerine karşın sektör temsilcilerimizin her şeye rağmen üretime devam etmesi ve ihracat ağını yeni pazarlarla genişletmesi, Türkiye’nin büyüme dinamizmini sürdürmesinin en önemli belirleyicisi olmuştur. Avrupa’da resesyon krizinin derinleştiği önümüzdeki süreçte; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin devamı için yüksek enflasyona odaklanılmalı, iş dünyasının üzerindeki maliyet baskısı azaltılmalı, katma değerli üretim modeli teşvik edilmeli, krediye ulaşımın kolaylaştırılarak ek destek paketleri hayata geçirilmelidir” diye konuştu.