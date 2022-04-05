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İş dünyası ile yakın ilişkiler öğrencilere staj katkısı sağlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği protokoller öğrencilere staj desteği olarak geri dönüyor. Üniversite yönetimi, yaptığı akademik ve bilimsel temelli anlaşmalara ek olarak öğrencilerin staj faaliyetlerine destek sözü almayı ihmal etmiyor.

BURSA 05.04.2022, 16:06
İş dünyası ile yakın ilişkiler öğrencilere staj katkısı sağlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği protokoller öğrencilere staj desteği olarak geri dönüyor. Üniversite yönetimi, yaptığı akademik ve bilimsel temelli anlaşmalara ek olarak öğrencilerin staj faaliyetlerine destek sözü almayı ihmal etmiyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde sürdürülen çalışmalar her geçen gün yeni anlaşmalar ile büyümeye devam ediyor. Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerine yeni bir halka daha eklendi. Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya bölgelerinde bilişim ve bilgi teknolojileri alanında hizmetler sağlayan yeni nesil teknoloji hizmeti sunan İthinka Grup Şirketleri ile akademik ve bilimsel temelli proje işbirliği yürütülecek. Anlaşma ile BUÜ’de eğitim gören lisans öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen Dönem İçi Staj Programı, staj ve bitirme projelerine firma tarafından destek verilecek.İşbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İthinka Grup Şirketleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Bektaş imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik yeni protokollere imza atmaya devam ettiklerini vurguladı. Toplumun her kesimine üniversitenin kapılarını açtıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Kalabalık bir öğrenci nüfusuna sahip olmamız nedeniyle iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ayrı bir ilgi gösteriyoruz. Öğrencilerimize teorik bilgi vermenin yanında staj ve benzeri imkânlar ile pratik bilgiyi de göstermemiz gerekiyor. Bunu bir yere kadar üniversitemizin öz kaynaklarıyla yapabiliyoruz. Ancak bir noktadan sonra iş dünyasının desteği bizler için elzem hale geliyor. Bu çerçevede bugüne kadar onlarca işbirliği protokolüne imza attık. Bir taraftan akademik ve bilimsel işbirliği yelpazemizi genişletiyor, öte yandan bu işbirliği protokolleri ile binlerce öğrencimize yeni staj kapıları açmış oluyoruz. Mühendislik Fakültemizin yürüttüğü dönem içi staj çalışmalarına bu protokol ile katkı sağlayacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Doğru istihdam için fırsat

İthinka Grup Şirketleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Bektaş ise işbirliği için Üniversite Yöneticilerinin ve Mühendislik Fakültesi yöneticilerinin olumlu yaklaşımlarını son derece değerli bulduklarını aktardı. Üniversite ile proje odaklı çalışmalar yapacak olmanın yanı sıra kendileri için de doğru istihdam sağlama olanağı bulacaklarının altını çizen Ertuğrul Bektaş; “Bu bizim için gerçekten çok değerli. Doğru istihdam konusunda yatırım yapan bir kurumuz. Yeni mezunları oryantasyona tabi tutup, iş hayatına hazırlamak için hali hazırda çalışmalarımız devam ediyor. Bu staj işbirliği bir anlamda bizim işimizi de kolaylaştırmış olacak. Destek veren tüm üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan ve firma yöneticileri hazır bulundu.

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