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İpek Evi’ne ödül

Tarihi Kent Birliği’nin düzenlediği ‘2020 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması‘nda, İpek Evi ile uygulama kategorisinde dereceye giren Nilüfer Belediyesi, ödülünü aldı.

BURSA 24.09.2021, 11:15
İpek Evi’ne ödül

Tarihi Kent Birliği’nin düzenlediği ‘2020 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması‘nda, İpek Evi ile uygulama kategorisinde dereceye giren Nilüfer Belediyesi, ödülünü aldı.

Hayata geçirdiği projelerle örnek olan Nilüfer Belediyesi’nin başarılı çalışmalarından biri olan Misi (Gümüştepe) Mahallesi’ndeki İpek Evi ödülle taçlandı. Tarihi Kent Birliği tarafından düzenlenen ‘2020 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda dereceye giren projelerin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediye başkanı katıldı. Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı olağan 2. Meclis Toplantısı’nın ardından ödül törenine geçildi. Törenin açılışında konuşan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyelerin tarihi mirası koruma adına çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak, Türkiye’nin gelecek nesillere önemli değerler bırakacağını ifade etti. Tarihi Kentler Birliği olarak projelere her zaman destek vereceklerini belirten Güngör, ödül alan belediyeleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. “Uygulama” kategorisinde ödüle layık görülen Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü, Başkan Turgay Erdem adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ali Ekber Kartum aldı. Ödülü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın elinden alan Kartum, projede emeği geçenlere teşekkür etti. 33 belediyenin toplam 61 proje ile başvurduğu yarışmada Nilüfer Belediyesi de İpek Evi ile Uygulama Ödülü’ne layık görülen 7 belediye arasında yer aldı.

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