İnegöl’ün değerleri yabancı turistlere tanıtılıyor

İnegöl’ün yükselen değeri turizm, yurt içi ve yurt dışında tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin misafiri olarak Bursa’ya gelen Azerbaycan ve Kazakistan’dan seyahat acentesi temsilcileri için bir günlük İnegöl İnfo Turu düzenlendi.

Turizm değerleriyle dikkat çeken ve bu alanda atılan adımlarla önemli mesafe kat eden İnegöl’ün yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Turizm alanında çok zengin bir arşive sahip olan; kaplıcaları, tarihi değerleri, gastronomi değerleri, eşsiz doğası ve daha pek çok özelliği ile gelen turistlerin hayran kaldığı İnegöl, Perşembe günü özel bir heyeti ağırladı. İnegöl Belediyesi’nin de üyesi olduğu Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin misafiri olarak Bursa’ya gelen Azerbaycan ve Kazakistan’dan seyahat acentesi temsilcileri, İnegöl İnfo Turu ile şehrin turizm değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

İnegöl’ün değerlerini yerinde keşfettiler

İnegöl Belediyesi rehberliğinde gün boyu şehri gezen 13 Azerbaycan ve 2 Kazakistan olmak üzere toplam 15 kişilik seyahat acentesi temsilcileri, İnegöl’e hayran kaldı. İnegöl İnfo Turu doğrultusunda heyet; mobilya sektörünün vitrini konumundaki alışveriş merkezini, alternatif sporlar alanında hizmet veren DOSTUM tesisleri, tarihe ışık tutan Kent Müzesi ile Mobilya Müzesi ve bu bölgede İshakpaşa Camii ile Tarihi Kapalı Çarşı bölgesi, 3 milyon yıllık tarihe sahip, Türkiye’nin en büyük ikinci mağarası olma özelliğini taşıyan Oylat Mağarası ile şifalı sularıyla dertlere derman olan, doğasıyla yaşam enerjisini arttıran Şifalı İnci Oylat Kaplıcalarını gezip yerinde görme fırsatı buldular. Özellikle Oylat’ın doğası ve şifalı suyun özellikleri, konukları oldukça heyecanlandırdı.

Gün boyu İnegöl’ü gezen heyet, akşam yemeğinde ise Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. Burada İnegöl Köftesinin de tadına bakan seyahat acentesi temsilcileri, İnegöl’ün turizm değerleri karşısında büyük heyecan duyduklarını ifade ettiler. Başkan Taban da konuklara İnegöl’ün tanıtımına sağlayacakları katkı için teşekkür ederek ülkelerinden ve bulundukları şehirlerden misafirler beklediklerini iletti.