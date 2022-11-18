İnegöl’ün batı girişi yeni düzenlemeyle daha güvenli hâle geliyor

İnegöl Belediyesi, şehrin batı girişi olan İtfaiye Müdürlüğü bölgesinde yeni yol ağları oluşturmak adına çalışmalara başladı. 330 metre uzunluğundaki yeni sokaklar ile buradaki sitelerin ana yola bağlantısı da daha güvenli hale gelmiş olacak.

İnegöl’ün batı girişi olan İtfaiye Müdürlüğü’nün bulunduğu bölgede, planda işli olan ancak henüz açılmamış sokakların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yeni yol ağları oluşturulması adına başlatılan bu çalışma ile Yasemen Sokak ve Nesil Sokakta bulunan sitelerin ana yola çıkışta tehlikeye mahal vermemesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu kavşağına güvenli bağlantı yapılması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Şehrin girişi daha güzel bir görünüme kavuşacak

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden ham yol açılması çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Süleymaniye Mahallemizde İtfaiye Müdürlüğümüzün hemen karşısındaki alanda yol açma çalışmalarımız sürüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde görmek için bugün buradayız. Bildiğiniz gibi şehrimiz çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. Son dönemde özellikle 2021 yılı için söylemiştim, Bursa’da en fazla inşaat miktarı İnegöl’de gerçekleşti. Dolayısıyla yapılan her inşaatın gerek altyapı bağlantıları gerek üstyapı ihtiyaçları, kaldırımlarının yapılması gibi pek çok ihtiyacı beraberinde getiriyor. Bizler de büyüyen şehrimizle beraber bu ihtiyaçları hızlı şekilde çözümlemeye çalışıyoruz. Buradaki alan içerisinde de Yasemen Sokak ve Nesil Sokakta bulunan sitelerin ana yol üzerinde giriş çıkışlarıyla ilgili bir problemleri vardı. Bu yol ağının yapılmasıyla beraber yola katılımları daha güvenli hale gelmiş olacak. Yine Ahmet Türkel Çevre Yolu ve kavşağa bağlantısı daha güvenli hale gelmiş olacak. Burada 1900 m3 kazı çalışması yapılarak 2750 ton dolgu ve alt temel malzemesi serilecek. Toplamda da 330 metre uzunluğunda yol açılmış olacak. 4 adet elektrik direğinin yer değişikliği bu alanda yapılırken, yine yol aksında kalan 10 adet ağaç vardı o ağaçların kaldırılması çalışması da devam ediyor. Burası şehrimizin giriş kapısı niteliğinde. Çalışmalar tamamlandığında çok daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.