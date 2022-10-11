İnegölspor’un yeni teknik direktörü Taşkın Güngör

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor’da, teknik direktörlük görevine Taşkın Güngör getirildi.

Yeni tesislerde düzenlenen imza törenin de konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Urfa maçında aldığımız mağlubiyetten sonra Şaban hocamızla yollarımızı karşılıklı olarak ayırdık. Öncelikle ben Şaban hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra ince eleyip sık dokuduk. Birçok hoca listemizde vardı. Ama daha önce İnegöl’de görev yapmış, gerek şampiyonluk yaşamış, Play-Off’u kaçırmış bir teknik adam. Ben şahsen kendisini yakınen tanıyorum. Çalışkanlığına, kişiliğine, iyi bir İnegöllü, iyi bir İnegölspor’lu olduğuna ve İnegölspor’da canla başla mücadele edeceğine inandığımız Taşkın hocamızda yönetim olarak karar verdik. Anlaşmamız şehrimize ve İnegölspor’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Teknik Direktör Taşkın Güngör ise, “Bizi tekrar göreve layık gördükleri için başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten İnegöl’ü bir baba evi gibi gördük. Yıllardır bu böyle. Duygusal insanlarız. Ne kadar profesyonel olsak da Türk insanı olarak duygusalız. İnegöl’ün bizim yerimizdeki kalbi çok farklı. Tekrar bu camiada görev alma şansı bulduğumuz için çok mutluyum. Şartları ve ortamı hepimiz biliyoruz. Ama buradan da çıkmayı biliyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız. Daha ligin başları. Bir değişim süreci oldu. Ben de Şaban hocama teşekkür ediyorum. Her şeyiyle sevdiğim bir arkadaşım. Ama futbol böyle bir oyun. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Doğal olarak değişim oluyor. Hem bizler için hem de kulübümüz için yeni bir sürecin hayırlı ve başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Ama bize güvenenleri de mahcup etmeyeceğimizi sözünü buradan veriyorum. Keyif veren ve saha da İnegöl’ü çok iyi temsil eden bir grup oluşturacağımızı düşünüyorum. Sadece belki biraz sürece ihtiyacımız var. Geçmişte yaptıklarımızı burada tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Umarım hepimizin mutlu olacağı bir dönem yaşarız” diye konuştu.