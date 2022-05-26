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İnegölspor’da Şaban Yıldırım’la yola devam

TFF 2. lig ekiplerinden İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile sözleşme yeniledi.

BURSA 26.05.2022, 09:58
İnegölspor’da Şaban Yıldırım’la yola devam

TFF 2. lig ekiplerinden İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Teknik Direktörümüz Şaban Yıldırım ile sözleşme yenilediklerini belirterek, “Şaban hocamızla Sakarya maçından sonra anlaşmıştık ve sezonu kendisi ile bitirdik. Önümüzdeki sezon için iddialı ve hedefe gidebilecek bir kadro olacak. Güvendiğimiz, inandığımız, sevdiğimiz hocamız ve ekibiyle beraber anlaştık. Camiamıza, şehrimize, İnegölspor’umuza ve her iki tarafa hayırlı olsun.”ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Şaban Yıldırım ise, “ Burada olmaktan son derece mutluyum. Yeni bir anlaşma sağlamış olmak benim için çok güzel. Ben çünkü İnegöl’de rahat çalışıyorum. Rahat bir ortamımız var. İnegölspor’un güzel hedefleri var. İnşallah o hedefleri ulaşmak için elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz. Geçen seneden bazı kazanımlarımız var. Yakından bildiğimiz şeyler var. Onları bu seneye taşımaya çalışacağız. Kulübümüzün geleceğini ipotek altına almadan bazı isteklerimiz olacak. Bütçe önemli. Bütçe konusunda başkanımız ve yönetim kurulumuzla çok kısa görüşmeler yaptık. Kulübün kendi gerçekleri içerisinde güzel şeyler olabileceğine dair ümit taşıyorum. İnegöl ciddi bir nüfus ve taraftar potansiyeli olan bir yer. Bu şu anlama geliyor. İnegölspor kendi ayakları üzerinde durabilecek projeleri yapabileceği anlamına geliyor. Bunlarla ilgili geçen sezon başkanımızla da bazı projeler düşündük. Belediye başkanımızda sağ olsun projemize çok ilgi gösterdi. O projeler umarım hayata geçirilir. Bir yandan sportif başarı bir yandan da kulübün geleceğini inşa edecek projeler şeridinde yürümek gerek diye düşünüyoruz. İnşallah öyle olacağını umut ediyoruz. Zaten kısa konuşmalarımızda da bunlarda fikir birliğine varmış durumdayız. Böyle şeyler beni heyecanlandırıyor. O yüzdende açıkçası başka arayışlar içinde olmadım ve bekledim. İnegöl’de tekrar kalıp İnegöl’de bu güzel potansiyeli idare edip, projenin içerisinde olmayı bende istedim. Bunun sağlanmış olması beni çok mutlu etti. Kulübümüz inşallah sezon sonunda hem kısa vadeli hedeflere hem de uzun vadeli hedeflere ulaşmış olur. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun.”şeklinde konuştu.

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