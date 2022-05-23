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İnegölspor’da Başkan Ademoğlu güven tazeledi

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor olağan kongresi 3. oturumda gerçekleştirildi. Yapılana kongrede tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Kani Ademoğlu, güven tazeledi. Kongrede yönetime, şirtketleşme yetkisi de verildi.

BURSA 23.05.2022, 23:22
İnegölspor’da Başkan Ademoğlu güven tazeledi

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor olağan kongresi 3. oturumda gerçekleştirildi. Yapılana kongrede tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Kani Ademoğlu, güven tazeledi. Kongrede yönetime, şirtketleşme yetkisi de verildi.

3 Milyon borç kaldı

2021-2022 sezonunda kulübün 2 Milyon 645 bin TL borcu olduğu açıklandı. Borç, önümüzdeki sezona devredildi.

İnegölspor kongresi bugün Beşinci Mevsim Kongre Salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrede konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "10 Ağustos 2020 tarihinde devraldığımız, pandemi’nin gölgesinde sıkıntılar ile başladığımız ve son zamanlardaki ekonomik çalkantılar ile sonuna getirdiğimiz bu kutsal görevimizi her zaman layıkıyla yapmaya özen gösterdik, alnımızın akı ile bugünlere getirdik, hiç kimseyi incitmedik, kırmadık, verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye çalıştık. Bu süre zarfında her zaman yanımızda olan sayın İnegöl kaymakamımıza, İnegöl Belediye Başkanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnegöl OSB başkanımıza, İnegöl Ticaret Odası Başkanımıza, Mobiliyum AVM başkanımıza, çeşitli STK başkanlarımıza ve İnegölspora gönül veren tüm esnaf arkadaşlarımız ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

2 yıllık görev süremizin özellikle birinci yılında belirli bir program çerçevesinde kısıtlamalar ile kulübümüzün borcunu minimize etmeye çalıştık. Pandemi’den dolayı artan masraflarımıza ve azalan gelirimize karşın her zaman dile getirdiğimiz mali iyileştirme programımızı yerine getirdik. Sportif olarak çok başarılı olamasak ta kulübümüzün geleceği için önemli olan mali disiplini sağlayarak ikinci yılımıza girdik. İkinci yılımızda kurmuş olduğumuz daha güçlü kadro ile ligin son haftalarına kadar Play-Off potasını kovaladık. Gönül isterdik bugün takımımız Play-Off müsabakalarını oynuyor olsun ama maalesef olmadı. Son olarak dile getirmek isterim ki bu görev gerçekten çok önemli ve değerli olduğu kadar zor ve meşakkatli bir görevdir. Yeri geldi işimizden, yeri geldi ailemizden uzak kaldık, bazen maddi anlamda bazen de manevi anlamda yorulduk ve yıprandık ama hiçbir zaman yılmadık ve usanmadık. Özellikle ev sahipliği yaptığımız maçlarda gelen takımları, yöneticileri, misafirleri şehrimize ve camiamıza yakışır şekilde ağırladık, kulübümüzün saygınlığını yükselttik ve dolayısıyla da gittiğimiz deplasmanlarda aynı saygı ve misafirliği gördük. Bugün bu kutsal göreve yeniden talip oluyoruz ve siz değerli kongre üyelerimizin desteği ile 2 yıl boyunca geçmişten çıkardığımız dersler ile daha tecrübeli bir şekilde görevi sürdüreceğiz." dedi.

BORCU ÖDERİZ DEDİ

Söz alan başkan adayı Mehmet Canalp 15 günlük sürede İnegölspor camiasında yaşananlara bir açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra Canalp yönetim listesini divana sunarak Kani Ademoğlu lehine çekildiklerini belirtti. Canalp amaçlarının sadece İnegölspor’un sahipsiz olmadığını göstermek olduğunu ötekileştirilmenin ve yok sayılmanın doğru olmadığını belirterek, kalan 2.5 milyon TL borcu üstlenmeyi istediklerini söyledi.

Söz alan Amigo Tevfik Taşkın İnegölspor’un ayaklar altına alınacak bir camia olmadığını belirterek, İnegölspor’un herkesin olduğunu kimsenin İnegölspor ile sosyal medyada alay edemeyeceğinin altını çizdi.

Dilek temennide söz alan Mehmet Turan ise İnegöl Belediye başkanı ile Remzi Cinoğlu ile yapılan görüşmeyi açıkladı. Başkan Taban’ın Yavuz Uğurdağ’a İnegölspor görevini verdiğini iddia etti.

Söz alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 38 yıldır İnegölspor ile büyüdüğünü, taraftarlık görevini de yöneticilik görevini de yerine getirdiğinin altını çizdi.

DERTLENİYORUM

Kendisine görev verildiği yönünde iddialara da yanıt veren Uğurdağ, "Bana güvenenlerin haricinde hiçbir kişi veya kurumdan İnegölspor’a sahip çık denmemiştir, görev verilmemiştir görev tevdi edilmemiştir. Ben bu şehri yönetenlerle İnegölspor sevdalıları ile bu süreci konuştum. İnegölspor olduğunda ben dertleniyorum." dedi.

İnegölspor’un bütçe sorunu olmadığını söyleyen Bursaspor Başkan yardımcısı Talha Timur Han “İnegölspor kimine unvan verdi makam verdi, bu şehirde kazananların bu şehirde İnegölspor’a  destek vermek zorunda. İnegölspor’un 1984 yılının ruhunu getirmesi lazım bunları konuşmamız lazım. O ruh geri gelmedikçe bütçe ile bu iş olmaz o ruhun geri gelmesi lazım” dedi.

Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Kani Ademoğlu getirildi.

Ademoğlu Başkanlığındaki yönetim kuruluna şu isimler seçildi; Abdurrahman Maksutlar, Ahmet Bayhan, Ali Ezim, Ali Şahin, Aziz Bolat, Aziz Sezikli, Bekir Ergün, Burak Gönül, Burhan Serbest, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar, Cüneyt Öztürk, Enes Özer, Hüseyin Tuna, İbrahim Işıkoğlu, Korhan Kaynakçı, Mehmet Özdamar, Mevlüt Karatay, Mustafa Arıcı, Mustafa Şeşka, Nuhi Solak, Ozan Can, Rıdvan Kocaağa, Sedat Esadi, Serkan Bak, Serkan Deyirmenci, Sinan Taylan, Tufan Tutum, Turgut Başdinç, Volkan Kardaş.

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