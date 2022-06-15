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İnegölspor U15 Türkiye şampiyonu
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor’u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
BURSA 15.06.2022, 10:06
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor’u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
Bursa temsilcisi 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 2-2 yaptı. Müsabaka beraberlikle sona ererek penaltılara gitti.
İnegölspor penaltılarda 5-4 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.