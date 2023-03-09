İnegöllü çift Kahramanmaraş’ta evlendi

İnegöl Belediyesi’nde görev yapan zabıta memuru Hakan Akdemir, hemşire Nesrin Taş, Kahramanmaraş’ta dünya evine girdi. Nikahı deprem bölgesinde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıydı.

Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, bir yandan da şehirlerin yeniden inşa edilmesi noktasında çalışmaların yürütüldüğü deprem bölgesinde hayat normale dönüyor. Depremin üzerinden geçen bir aylık sürenin ardından bölgeden yüzleri güldüren haberler de gelmeye başladı. İnegöl Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Hakan Akdemir, Kahramanmaraş’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Genç çiftin nikahını Başkan Taban kıyarken, evlilik cüzdanını geline teslim eden Alper Taban bir ömür boyu mutluluklar diledi.