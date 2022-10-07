İnegöl’e 8 bin 300 metrekarelik sosyal alan

İnegöl Alanyurt’ta yeni yerleşim alanlarının yükseldiği bölgede 5 ayrı parçadan oluşan toplam 8 bin 300 metrekarelik çok amaçlı saha, otopark, çocuk oyun ve fitness alanı ile koruluk alanın yer aldığı sosyal donatı alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İnegöl’ün yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokak üzerinde pek çok özelliği içerisinde barındıran semt sahası yapımı tamamlandı. 5 ayrı alan üzerinde; çok amaçlı saha, otopark, çocuk oyun ve fitness alanı ile koruluk alanın yer aldığı sosyal donatı alanı, 7’den 77’ye her yaştan bireye hizmet veren bir yaşam merkezi oldu. Toplam 8 bin 300 metrekare üzerinde 5 ayrı parçadan oluşan alanda; 4 bin 100 metrekare yeşil alan, bin 350 metrekare otopark(90 Araçlık), 540 metrekare çok amaçlı saha, 300 metrekare çocuk oyun Aalanı, 100 metrekare fitness alanı, bin 910 metrekare sert zemin tretuvar ve oturma alanı ile 110 metrekare yürüyüş parkuru yer alıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada söylenecek çok söz var belki ama biz çok laf yerine çok hizmet diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da her zaman yanımızda olduğu, taleplerimize cevap verdiği için teşekkür ediyorum. Tabi İnegöl’ümüz hızlı büyüyor. Böyle bir gerçeğimiz var. Her yıl 6-7 bin dolayında yeni insan bu şehre geliyor. Dolayısıyla onlara konut, beraberinde altyapı, üstyapı, ulaşım, parklar, yeşil alanlar, sağlık alanları gibi pek çok hizmeti sağlamak gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman bizim mazeretimiz değil. Bizler daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız” dedi.

İnegöl’ün altyapısına 44 milyon Euro yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegöl’ün altyapı yatırımları hakkında bilgiler verdi. Başkan Aktaş, “Önümüzdeki ay İnegöl’ün 2. Etap altyapı ihalesi ve Yeni İnegöl bölgesinin komple su hatları ihalesi yapılacak. 44 milyon Euro, Türk parasıyla 800 milyon lira altyapıya harcanacak. Bu şehrin standardını daha da yükseltebilir miyiz bunun hesabıyla, kitabıyla hareket ediyoruz. İnegöl hızla büyüyen, merkezden sonraki en büyük ilçemiz. Şu an güncel nüfusumuz 287 bin. Her sene de üzerine 7-8 bin koyarak büyüyor. Dolayısıyla hem İlçe Belediye Başkanımız hem bizler hem tüm ekip arkadaşlarımız ilçe teşkilatımız ve diğer devlet kurumlarının gayret ve destekleriyle eğitimden sağlığa neler yapabiliriz ona koşturuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte yapılan kurdele kesimi ile semt sahasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ikramlar yapılırken, protokol üyeleri park içerisinde incelemelerde bulundu.