İnegöl’den Pakistan’a yardım eli

Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası için İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım Derneği de harekete geçti. Bin koliden oluşan gıda yardımları, kısa sürede toplanarak bugün Pakistan’a ulaştırılmak üzere İnegöl’den gönderildi.

Muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan, zor günlerden geçiyor. Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 3’te 2’sinin sularla kaplandığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan’a ülkemizden insani yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Hava köprüsü kurulan bölgeye gönderilecek yardımlar için AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanyasına İnegöl Belediyesi de Umuteli Derneği iş birliğinde destek verdi. Kısa sürede 46 hayırseverin katkısıyla; un, pirinç, mercimek, nohut, Ayçiçek yağı, şeker ve bisküvi bulunan 1000 adet yardım kolisi hazırlandı. Kolileri taşıyan tır bu sabah İnegöl’den hareket ederek Pakistan’a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Tırı Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ile Umuteli Derneği yöneticileri uğurladı.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlandı

Uğurlama öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Pakistan için hazırladığımız yardım tırını uğurlamak için bir aradayız. Bildiğiniz gibi muson yağmurları dolayısıyla bir sel afeti yaşandı Pakistan’da. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan zor günlerden geçiyor. Burada sel dolayısıyla bin üzerinden vatandaş hayatını kaybetti. Ülkenin 3’te 2’si sular altında kaldı. Yaklaşık 1 milyon üzerinde evin hasar gördüğünü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla yakından ilgilenerek, gerekli talimatları vererek ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemeleri gibi birçok yardımı ulaştırdılar. Bölgeye Bakanlarımızı da yönlendirerek incelemelerde bulundular. Bizler de bugün AFAD koordinasyonunda Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve AFAD tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım Derneğimiz üzerinden arkadaşlarımız hemen harekete geçerek bin kolilik yardım malzemesi hazırladılar. Bu koliler içerisinde; un, nohut, Ayçiçek yağı, pirinç, mercimek, şeker ve bisküvi gibi ihtiyaçlar var. Bunlar bize bildirilen ihtiyaçlar. Kolileri İnkutsan firmamız verdi. Yine taşıma işini Lider Lojistik Firmamız karşıladı. Yine arka planda 46 hayırseverimizle bu tır hazırlandı. Allah herkesin hayrını kabul etsin” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise “Geçtiğimiz günlerde dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonucunda birçok can kaybı, evleri yıkılan insanlar oldu. Tabi ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili kurumlar derhal harekete geçerek bu kampanyanın oluşmasını sağladılar. İnegöl’de bize kampanyanın talimatının geldiği akşam çalışmaları başlattık. Ertesi gün Başkanımız çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bu çok güzel bir şey. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadan yeryüzünün neresinde bize ihtiyaç duyan insanlar varsa tarihimiz boyunca destek olduk. Şimdi de bu büyük medeniyetin mirasçıları olarak bunu devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülke Pakistan’da yıllar önce biz kurtuluş savaşı verirken canlarıyla, mallarıyla yanımızda olmuşlardı. Biz bunu unutmadık, unutmayız. Allah herkesi bu tür felaketlerden korusun” diye konuştu.

Açıklamaların ardından yapılan dualarla yardım tırı İnegöl’den hareket etti.