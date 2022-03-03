banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

İnegöl’de yatırımlar konuşuldu

İnegöl Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında 16 gündem ve bir takrir olmak üzere 17 konunun görüşülerek karar bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, spordan tarıma, sanayiden yeni yatırımlara birçok konu değerlendirildi.

BURSA 03.03.2022, 10:13
İnegöl’de yatırımlar konuşuldu

İnegöl Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında 16 gündem ve bir takrir olmak üzere 17 konunun görüşülerek karar bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, spordan tarıma, sanayiden yeni yatırımlara birçok konu değerlendirildi.

İnegöl Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, 16 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 17 konuyu görüştü. Şubat ayı faaliyet sunumu ile başlayan meclis toplantısı, daha sonra imar komisyonuna havale edilecek maddeler, imar komisyonundan gelen maddeler, plan ve bütçe komisyonundan gelen maddeler ile daire müdürlüklerinden gelen maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İnegöl’de yapacağı yatırımları anlattı

Meclis açılışında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Başkan Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun İnegöl ziyareti hakkında bilgiler verdi. Başkan Taban, “Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanımız şehrimize geldi, belediyemizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretleriyle birlikte şehrimizde bir gençlik merkezi kazandırılması, bu projenin de özellikle Büyükşehir ve İl standardında yapılan projelerden yapılmasıyla alakalı sözlerini aldık. Yine meclisimizde bir erkek öğrenci yurdu yapılmasıyla ilgili yer tahsisimiz söz konusuydu. Nihayetinde 500 kişilik bir erkek öğrenci yurdu yapılmasıyla ilgili sözümüzü aldık. Eski Hayvan Pazar Yerimizin içerisinde bir spor adası projemiz yapılacak. Burada da bir saha yapımıyla alakalı Bakanlığımızın desteğini almış olduk. Yine Cerrah bölgemizde var olan mevcut sahamızın da amatör maçların yapılabildiği, federasyonun öngördüğü standartlara uygun saha yapılması sözünü aldık. Stadyumumuz içerisinde bulunan atletizm pistinin de tamir ve bakımıyla ilgili bir destek kendilerinden aldık. Ben kıymetli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daire müdürlerimiz de konuların takipçisi olacak” dedi.

Çukurca’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe de değinen Taban, “Çukurca’da güvenlik güçlerimizin düzenlediği Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 Operasyonunda silah kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Bu ay içerisinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüz var. Ben hem Çanakkale şehitlerimizin hem de bu ülke uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Ertuğrulgazi Caddesi’nde devam eden çalışmalar

Başkan Taban, gündeme dair konuşmasında Ertuğrulgazi Caddesinde devam eden düzenleme çalışmalarıyla Hamzabey OSB bölgesinde gündeme gelen yol konusu hakkında da bilgiler verdi. Taban, her iki konuyla ilgili şöyle konuştu: “Ertuğrulgazi caddesinde yapılan bir çalışma var. Burada sinyalizasyon uygulaması yapılıyor. Trafik ışıkları takıldı ancak burada tek yön uygulamalarıyla alakalı süreci tamamlayıp bir de Pazartesi pazarının ön kısmını arkadaşlarımız havanın da müsaade etmesiyle yapılacak çalışmayla genişleterek bir çalışma yapacaklar. Hamzabey OSB bölgesinde de bir çıkış yolumuz var. Bu yol vakti zamanında planlanmış eğimli ve virajlı bir yol. Hem bu yolun genişletilmesi hem de teknik olarak imkan olan alanlarda virajların kaldırılması ile ilgili bir öneri plan çalışması yapılmıştı. Bu planlama neticesinde kamulaştırma çalışmasını belediyemiz sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da bu yolla ilgili neden bütünü kaplanmıyor şeklinde sorular yöneltiyor. Bütünüyle kaplanmamasının sebebi ana çalışmasının bitmesini beklememiz. Kamulaştırmanın yüzde 70’i tamamlandı, yüzde 30’u da bitmek üzere. Bunu tamamladığımız an yol tamamlanmış olacak”

Tarımının sultanları yarışacak

Gündeme ilişkin değerlendirmeler sonrası meclis gündemine geçildi. Gündemin 16. Maddesinde yer alan “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” ödüllerinin belirlenmesi hususunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak yarışmada 1’inci olan takıma 7 bin 500 lira, 2’nci olan takıma 5 bin TL ve 3’üncü olan takıma 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 15 bin TL ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Huzur Mahallesi pazar yeri değişiyor

Gündemin ilave maddesinde ise Zabıta Müdürlüğü’nün meclis taşıdığı Huzur Mahallesi semt pazarının yerinin değişmesi konusu görüşüldü. Huzur Mahallesi Menekşe Caddesi üzerinde kurulan açık semt pazarının bölge nüfusunun artması ve bölgede her geçen gün artan yapılaşma nedeniyle pazarın kurulduğu caddenin yetersiz kaldığı ifade edildi. Bu kapsamda söz konusu pazarın bir arka cadde olan Atatürk Caddesine taşınması hususu görüşüldü. Eski Pazar alanının 670 metre, yeni Pazar alanının ise 880 metre genişliğinde olduğu ifade edilirken, yer değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18