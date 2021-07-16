İnegöl’de Umuteli Derneği 872 kişiyi giydirdi

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Derneği bünyesinde ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bayram öncesi 872 kişiye giyim yardımı yapıldı.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor. Bir yandan rutin çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kurban bayram öncesi çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda 275 aileden toplamda 872 kişiye giyim yardımı kartlarını ulaştırdı.

Vatandaşların adlarına tanımlı yardım kartlarıyla alışverişlerini kendi istekleri doğrultusunda yaptıkları Umuteli, yetim ve öksüz çocuklar için özellikle bayram sürecinde hassas bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Müdürlük, 275 aileden toplamda 872 kişiye giyim kartlarının dağıtımını tamamladı. İhtiyaç sahibi ailelerin mağazalardan kendi istekleri doğrultusunda yaptıkları alışveriş, aynı zamanda kendi tercihlerine göre dilediğince alışveriş yapma olanağı sunuyor.

Bayram öncesi yapılan yardıma ilişkin açıklama da bulunan Belediye Başkanı Alper Taban “Eskimeyen bayram geleneklerimizin arasında çocuklarımızın yüzünü güldürmek de yer alıyor. Özellikle öksüz ve yetim yavrularımız, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimiz için bayram öncesi yardımlarımızı mutlaka vakitlice ulaştırıyoruz. Giyim alışverişini yapamayan, yaşlı durumda olan büyüklerimiz için de ekip arkadaşlarımız onların beden ölçülerinde giyim alımı yaparak evlerine teslim ediyor. Aynı durum gıda alışverişini yapamayan düzenli yardım alan aileler için de uygulanıyor. Küçük dokunuşlar ve özveri ile şehrin her yanında gönüllere dokunmanın derdindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.