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İnegöl’de Türk Mutfağı Haftası gençlerle kutlandı

Gastronomi alanında yaptığı atakla bu alanda iddialı olduğunu gösteren İnegöl, Türk Mutfağı Haftasını da özel bir etkinlikle kutladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 50 genç ile birlikte şehrin geleneksel lezzetlerinin günümüze uyarlandığı ’Hızlı Menü’nün Kulaca salçalı ve İnegöl köfteli hamburgerlerinin tadına baktı.

BURSA 23.05.2022, 13:24
İnegöl’de Türk Mutfağı Haftası gençlerle kutlandı

Gastronomi alanında yaptığı atakla bu alanda iddialı olduğunu gösteren İnegöl, Türk Mutfağı Haftasını da özel bir etkinlikle kutladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 50 genç ile birlikte şehrin geleneksel lezzetlerinin günümüze uyarlandığı ’Hızlı Menü’nün Kulaca salçalı ve İnegöl köfteli hamburgerlerinin tadına baktı.

Sanayi ve tarım şehri İnegöl, gastronomi alanında da atağa kalktı. İnegöl Belediyesi’nin 2 yıl süren çalışması sonucunda, 95 kırsal mahallenin tamamı taranarak 150’ye yakın yöresel lezzetin tarifi kayıt altına alındı. Bu asırlık lezzetler ile İnegöl Mutfağının temelleri atılırken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Gastro İnegöl Lansmanı, şehrin bu konudaki iddiasını da ortaya koydu.

İnegöl Belediyesi, günlerce konuşulan Gastro İnegöl lansmanı sonrası Pazar günü de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası ilan etmişti. Bunun üzerine İnegöl Belediyesi aynı tarihlerde kutlanan Gençlik Haftasını da fırsata çevirerek gençlere şehrin lezzetlerinin tanıtıldığı özel bir program düzenledi. Sosyal medya üzerinden gençlere çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 50 genç ile İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde bir araya geldi.

Z kuşağına özel hızlı menü hazırlandı

Gastro İnegöl çalışmaları çerçevesinde İnegöl Belediyesi tarafından Z kuşağına özel bir menü de hazırlandı. Bu menüde, gençlerin sıkça tercih etiği fastfood ürünleri İnegöl’ün yöresel lezzetleriyle hazırlandı. Hamburger Menü, Bun Menü, Taco Menü, Dürüm Menü ve Pizza Menü olmak üzere 5 ayrı menü içerisinde alışılmış tatların yerine İnegöl’e has Kulaca Salçası, İnegöl Köfte ve benzeri yöresel ürünlerle yapılmaya başlandı. Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde da gençlere Hızlı Menü ismi verilen bu Z kuşağı menüsü ikram edildi.

DOSTUM tesislerinde gençlerle bir araya gelen Başkan Alper Taban, önce öğrencilerle gastronomi şehri olmaya aday İnegöl’ün gençlere özel hazırladığı Hızlı Menünün tadına baktı. Gençler, yöresel tatların kendileri için hazırlanmış fastfood menüsünde yer almasını ilgiyle karşılarken, menüler büyük beğeni topladı.

Öte yandan, yemek sonrası Başkan Alper Taban gençlerle şehir ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti. Gitar eşliğinde şarkıların söylendiği buluşmada, İnegöl’e dair öneri ve fikirler görüşüldü.

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