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İnegöl’de tehlikesiz atıkların bertarafında yeni dönem başladı

Üretimde oluşan tehlikesiz atıkların bertarafı noktasında Tehlikesiz Atık Toplama Merkezi oluşturan İnegöl Belediyesi, uygulamayı geliştirerek işletmelerden atıkları kendisi toplamaya başladı. Sistemin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Bu konuda ben tüm işletmecilerimizden destek istiyorum. Bunu el birliği ile başaralım” dedi.

BURSA 28.03.2022, 17:05
İnegöl’de tehlikesiz atıkların bertarafında yeni dönem başladı

Üretimde oluşan tehlikesiz atıkların bertarafı noktasında Tehlikesiz Atık Toplama Merkezi oluşturan İnegöl Belediyesi, uygulamayı geliştirerek işletmelerden atıkları kendisi toplamaya başladı. Sistemin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Bu konuda ben tüm işletmecilerimizden destek istiyorum. Bunu el birliği ile başaralım” dedi.

İnegöl Belediyesi, sanayi bölgesinde üretimden artan kalan tehlikesiz atıkların bertarafıyla ilgili işletmelerin işini kolaylaştırmak adına Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Tehlikesiz Atık Toplama Merkezi oluşturmuştu. Merkezin işleyişi geliştirilerek talep edilmesi durumunda atıkların artık işletmelerden de alınacağı yeni bir sistem hayata geçirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bugün mobilyacılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Biz işimize önem vermek istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak işimizi en güzel şekilde, layıkıyla, kolaylaştırarak, mümkünse ayağa hizmet şeklinde yapalım istiyoruz. Şehrimiz mobilya üretiyor, farklı sektörlerde üretim yapıyor. Ancak bunun tabi çıktıları var. Bu çıktıların kanun belli bir usul dairesinde bertaraf edilmesini söylüyor. Yapmadığında da bunun çeşitli cezai müeyyidelerinden bahsediyor. Amacımız ve önceliğimiz insanları cezalandırmak değil. Ama bu noktada bilinç miktarını arttırmak, bu alana insanları çekmek ve dahil etmek. Tabi ki bunlar bir maliyet olarak gözükebilir ancak bunları maliyet hesabında bir kalem olarak ele aldığınızda zaten siz bunu satış yaptığınız ürünün fiyatına yedireceksiniz. Bunu yaptığımızda daha yaşanabilir çevre, daha yaşanabilir şehir, daha yaşanabilir ortamlar oluşturacağız. Zaman zaman sahaya çıktığımızda bu tabloları görüyoruz ve inanılmaz rahatsız oluyorum. Bir insan olarak, bir Müslüman olarak rahatsız oluyorum” dedi.

“İyi üretim yapan ve iyi çevreye sahip bir şehir olmalıyız”

Doğanın korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Taban, “Çok güzel mobilyalar üreteceğiz, dünyanın en kaliteli ürünlerini yapacağız, en ücra noktalara kadar da bu ürünleri ulaştıracağız. Ama bunu yaparken iyi mal iyi yerde yapılır, güzel çevrede, güzel şehirde yapılır. Eğer biz ayak bastığımız toprağı, nefes aldığımı havayı, içtiğimiz suyu koruyamazsak bu doğa da bize yaşam hakkı vermeyecek. Onun için geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki belediyelerin iklim çalıştaylarında aldıkları birtakım kararları biz de İnegöl’de uygulayacağız dedik. Hepimizin belirli sorumlulukları var. Bu sorumlulukları da yerine getirmek durumundayız. Şu ana kadar almış olduğumuz sahadaki atıkları bir şekilde ilgili sahaya götürüp bertaraf ettiriyoruz. Bunun için biz de bedel ödüyoruz. Biz iyi üretim yapan bir şehiriz ve iyi bir çevreye de sahip olmalıyız. Bu şehri düğüne hazırlanan gelinle damat gibi hazırlamalıyız. Bu şehre gelen insanlar hem beğensin hem memnun kalsın ve kendi şehrine döndüğünde de anlatsın istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, atıkların artık işletmelerden de alınabileceğini kaydederek şöyle devam etti: “İşin özünde biz bir toplama merkezi oluşturduk. Bu toplama merkezine özellikle tehlikesiz atıkları getirip bırakabiliyordunuz. Şimdi bunun bir versiyon daha ilerisine geçiyoruz; artık ayağınıza gelip almak istiyoruz atıkları. Arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları tamamladılar. 153 hattına bildirmeniz durumunda işletmenize gelerek atıklarınızı tartıp ücreti mukabilinde transfer merkezimize getireceğiz. Bu konuda ben tüm işletmecilerimizden destek istiyorum. Bunu el birliği ile başaralım.”

Konuşma sonrası Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirerek yeni uygulama hakkında bilgiler verdi. Atıkların merkeze getirilmesi durumunda 1 ton atığın 150 TL’ye alındığı, 153 hattı üzerinden belediyenin aranarak işletmeden atıkların alınması durumunda ise 1 ton atığın 200 TL’ye alınarak bertaraf edileceği belirtildi.

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