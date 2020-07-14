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İnegöl’de tarım yatırımları sürüyor

İNEGÖL BELEDİYESİ, ÖZELLİKLE 22 KIRSAL MAHALLEDE SIKÇA KARŞILAŞILAN TAŞLI ARAZİLERİN TEMİZLENMESİ SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK ADINA TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ ALDI. AKBAŞLAR MAHALLESİNDE DENEMESİ YAPILAN MAKİNENİN ARAZİ VERİMLİLİĞİNİ YÜZDE 30’A KADAR ARTTIRDIĞI İFADE EDİLDİ.

BURSA 14.07.2020, 17:10
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İnegöl’de tarım yatırımları sürüyor

İnegöl Belediyesi, özellikle 22 kırsal mahallede sıkça karşılaşılan taşlı arazilerin temizlenmesi sorununa çözüm üretmek adına taş toplama makinesi aldı. Akbaşlar mahallesinde denemesi yapılan makinenin arazi verimliliğini yüzde 30’a kadar arttırdığı ifade edildi.

Tarıma yönelik yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, 22 kırsal mahallede çiftçilerin sıkça karşılaştığı taşlı arazi sorununa çözüm üretmek için taş toplama makinesi aldı. 60 bin TL değerindeki makineyle kırsal mahallelerde arazilerin temizlenerek verimliliğin de yüzde 30’a kadar arttırılması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve heyetle birlikte mahalle sakinlerinin de katılımıyla taş toplama makinesinin işleyişini yerinde inceledi. Akbaşlar Mahallesinde bulunan bir tarlada yapılan denemelerde, makinenin İnegöl tarımına ciddi katkı sağlayacağı ifade edildi.

Alper Taban, “İlçemizin 22 mahallesinin toprağında benzer şekilde durumlar var. Bu arazilerimizi bu makineyle temizleyerek bundan sonraki ekilişlerde inşallah daha verimli şekilde arazimizi kullanmış olacağız. Verimin de yüzde 30 artmasını sağlayacak bu işlem. 60 bin TL’lik makineyle köylerimizin toprağının daha verimli hale gelebileceğini öngördüğümüz için bizler de bu adımı attık. Geçtiğimiz hafta da hayvancılıkla ilgili küçükbaş hayvanlarımızın ilaçlanmasını sağlayan bir yıkama havuzu almıştık. Bu ve bunun gibi dokunuşları gerçekleştirerek gerçek manada çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz” dedi.

Tarımsal yatırımlardan da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz tarımsal anlamda attığımız bazı adımlar var. Bir kooperatif kurduk. Oradaki kümelenmeyle bir güç oluşturarak yine bir soğuk hava deposu yapımıyla ilgili süreci işletiyoruz. İnşallah yakında onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Ürünlerimizi, ürün değerimizi, marka değerimizi, tanıtımlarımızı gerçekleştirerek bu şehrin bu gücünü dışarıya da hissettirerek daha güçlü bir tarım ticareti gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu da çiftçimize gelir sağlayacaktır. Bu konudaki her türlü fikri önemsiyorum. Ziraat Odamızın, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün katkıları ile bu bilgilerle ciddi manada kendimize görevler çıkartıyoruz. İnşallah daha güzellerini yapacağız. Aslında attığımız her adımda yapmış olmaktan ziyade fayda bulacağımıza inandığımız işleri hayata geçirerek çiftçimizin yanında olmak istiyoruz. Arkadaşlarımız tüm köylerimizde bu işlemlerin yapılmasını sağlayacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum.”

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