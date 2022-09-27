İnegöl’de sokak hayvanları için veterinerlerle işbirliği

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın şehirde hizmet veren veteriner kliniklerinin sahipleriyle yaptığı istişare toplantısı sonrası, veteriner hekimler ile İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi arasında iş birliği başladı. Veterinerler, barınakta sokak hayvanları için yapılan çalışmalara katılmaya başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana vurguladığı ortak aklın kullanılması ve iş birliği çağrıları çerçevesinde, kısa bir süre önce İnegöl’de hizmet veren veteriner kliniklerinin sahipleriyle istişare toplantısı düzenlenmişti. Sokak hayvanlarına yönelik iş birliği kararının çıktığı buluşma sonrası, veteriner hekimler İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine gelerek burada çalışmalara katılmaya başladı.

Veteriner hekimlerle iş birliği neticesinde ortak çalışmalar yapılmaya başlarken, veterinerler belirli aralıklarla sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırılmalarıyla ilgili ameliyatları da İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirmeye başladı. Veteriner hekimler; Çağlar Ortanca, Hüseyin Alemdar, Kaya Giray, Zülküf Korkmaz, Nuri Efe, Oğuzhan Uluyol, Samet Özgür ve Murat Akış bu doğrultuda ameliyatlarda yer aldı.