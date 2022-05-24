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İnegöl’de öğrenciler ‘Kampüsfest’ ile coştu

İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde gün boyu yarışmalar ve eğlencelere sahne olan, finalinde ise Riva Orkestrası konseriyle coşkunun tavan yaptığı Kampüs Festivali düzenledi. Kampüsfest, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

BURSA 24.05.2022, 15:50
İnegöl’de öğrenciler ‘Kampüsfest’ ile coştu

İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde gün boyu yarışmalar ve eğlencelere sahne olan, finalinde ise Riva Orkestrası konseriyle coşkunun tavan yaptığı Kampüs Festivali düzenledi. Kampüsfest, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, nitelikli ara eleman ihtiyacına karşı hem İnegöl’ün hem de ülkemizin önemli kaynaklarından biri olan, 26 ayrı eğitim binasıyla 300 dönüm arazi üzerinde üniversite kampüslerinden daha gelişmiş imkanlarla öğrenci yetiştiren Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde bu yıl ilki gerçekleştirilen Kampüs Festivali düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde; yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda tespit edilen sosyal faaliyet eksikliğini en aza indirmek, öğrencilerin kampüs aidiyet duygusunu güçlendirmek, birlik beraberlik duygusunu güçlendirmek, yeni gelecek öğrenciler için kampüsün görünürlüğünü sağlamak ve son sınıf öğrencilerinin sınav öncesi stresini azaltmak amacıyla yapılan 1. Kampüsfest, renkli görüntülere sahne oldu.

Bugün başlayan Kampüsfest etkinliğine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve kampüs içerisindeki okulların idarecileri ile öğretmenleri de katıldı. Öğrencilerin gün boyu eğlenip çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele sergilediği festival, büyük beğeni topladı. Kampüsfest çerçevesinde; okullar arası tahta araba yarışması, okçuluk, slot car, sumo güreşi, koca ayak yarışması, 12D sinema etkinliği, penaltı Yarışması, salto trambolin, rodeo ve kafa topu gibi etkinlikler yapıldı.

Kampüsfest’in ilk bölümünü oluşturan yarışmaların ardından, ödül töreni düzenlendi. Burada kürsüye çıkarak selamlama konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Bu yıl ilk defa İnegöl Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz Kampüs Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. 2013 yılında eğitim vermeye başlayan, hayırsever iş adamımız Mehmet Yıldız ağabeyimizin 300 dönüm arazi üzerine 26 binadan müteşekkil Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünü yapmasıyla birlikte başlayan bu güzel hizmet, bugün 8’inci yılını doldurmuş durumda” dedi.

“Pek çok genç buradaki imkanların farkında değil”

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün kampüsümüzde bir ilki yaşıyoruz. Burayla ilgili çok güzel imkanlar var elimizde. Öncelikle sizler kutluyorum. Meslek öğrenmeyi tercih ettiniz. Pek çok gencimiz bunun farkında değil. Zaman içerisinde mesleğinizi elinize aldığınızda bunun kıymetini anlayacaksınız ama ben bir kez daha hatırlatmak istedim. Sizlerle ilgili burada ilkini başlattığımız Kampüs Festivalinin ilkinde eksikler, hatalar olabilir. Bunu birlikte geliştirelim. İlerleyen yıllarda sizlerden gelen önerilerle daha iyilerini gerçekleştirelim. Kapısında kuyruk olması gereken bir kampüste okuyorsunuz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. El birliği ile burayı daha güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.

Başkan Alper Taban, yapılan yarışmalar neticesinde 1’inciler, 2’nciler ve 3’üncülerin belirlendiğini de hatırlatarak; “Ben tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepiniz gönlümüzün birincilerisiniz” dedi.

“Meslek lisesi memleket meselesi”

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Burada bulunmak heyecan verici. Sizlerin enerjisi ile biz de kendi gençliğimizi hatırlıyoruz. Burası Türkiye’de örnek bir kampüs. Üniversitelerin sahip olmadığı pek çok imkanı içerisinde barındıran bir eğitim yuvası burası. Bu güzel eğitim yuvasını kazandıran Hayırsever Mehmet Yıldız ağabeyimize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir yatırım. Meslek lisesi memleket meselesi Aslında sizler konuya böyle baksanız çok daha güzel olur. Çünkü ülkemizde kalifiye eleman gücüne çok fazla ihtiyaç var. İnegöl’de bu ihtiyaç daha fazla. Gittiğimiz her yerde nitelikli eleman eksiğinden bahsediliyor. İnegöl’de 6 bin dolayında imalathane var. Bu büyük bir iş imkanı demek. Sizler buradan aldığınız eğitimlerle mezun olduğunuz gibi İnegöl’de iş sahibi olabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından Kampüsfest’in finalinde özellikle gençlerin severek takip ettiği Riva Orkestrası sahne aldı. Riva’nın kampüsü adeta salladığı Gençlik Konseri, büyük bir coşku ve eğlenceye sahne oldu.

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