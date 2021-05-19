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İnegöl’de meşaleli 19 Mayıs coşkusu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.
BURSA 19.05.2021, 22:49
Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde vatandaşlar, 19 Mayıs akşamı sokağa çıkarak kutlama yaptı. Meşaleler yakan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Ellerinde bayraklarla gençlik marşını seslendirdiler.