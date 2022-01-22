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İnegöl’de karla mücadele aralıksız sürüyor

İnegöl Belediyesi, tuzlama ve yol açma ekipleriyle ilçenin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına 41 araç ve 184 personel 7/24 görev başında çalışmalarına devam ediyor.

BURSA 22.01.2022, 15:15
İnegöl’de karla mücadele aralıksız sürüyor

İnegöl Belediyesi, tuzlama ve yol açma ekipleriyle ilçenin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına 41 araç ve 184 personel 7/24 görev başında çalışmalarına devam ediyor.

Kış ayı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada görev başında olan İnegöl Belediyesi, meteorolojinin Bursa için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısı üzerine tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz olmak üzere tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren ve vatandaşlara uyarıda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma yaptığımız bazı yollar tekrar kapanabiliyor. Arkadaşlarımız aynı noktalar üzerinde birkaç kez çalışma yapabiliyor. Bu süreçte gece gündüz demeden mesaide olan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanmalar olabiliyor. Kar küreme ve tuzlama yapmış olsak ta kışlık lastiği ve kar zinciri olmayan araçlar maalesef ki sorun yaşayabilir. Bizler tedbirimizi aldığımız takdirde olumsuzluk yaşanmayacağını düşünüyorum. Kar sevincini üzüntüye dönüştürmemek için tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum” dedi.

Sokak hayvanlarını unutmayalım

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yaparak sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılıyor. Bu konuda vatandaşlardan da destek isteyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kış şartları malumunuz tüm canlılar için çetin geçiyor. Bizler karnımızı doyurmuş olsak ta dışarıdaki can dostlarımız aç kalabiliyor. Ekiplerimiz şehrin tamamında yem ve su bırakarak can dostlarımızın aç kalmaması için çalışmalar yapıyor. Şehir olarak hep birlikte evlerimizin önüne bir kap mama ve bir kap su bıraktığımızda eminim ki tüm can dostlarımızın karnı doyacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Çözüm merkezi 7/24 hizmetinizde

Türkiye’nin en ulaşılabilir kurumu olan İnegöl Belediyesi, vatandaşların her istek ve talebi ile alakalı ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlayarak çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Herhangi bir durumda 7/24 Çözüm Merkezi aracılığıyla vatandaşların yanında olduklarını ileten Başkan Alper Taban, “Tüm vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Vatandaşlarımız 153 ve 530 157 3000 WhatsApp numaralı Çözüm merkezi hatlarımızdan belediyemize ulaşarak sorunlarını iletebilir” ifadelerini kullandı.

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