İnegöl’de her eve ulaşacak temizlik hareketi

İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında temizlik konusunda; eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve ortak çalışmalar yürütülmesi adına protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde yaklaşık 60-65 bin öğrenci olduğunu düşünürsek, bu hemen hemen şehirdeki her haneye ulaşmak anlamına geliyor” dedi.

Temizlik konusunda ortaya koyduğu projelerle bu alanda fark oluşturan İnegöl Belediyesi, “Temiz Şehir İnegöl” unvanına erişmek adına yeni bir adım daha attı. 65 bin dolayında öğrencinin bulunduğu şehirde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile temizlik konusunda eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve çeşitli çalışmaların yürütülmesi adına protokol imzalandı. Bu sayede her öğrenciye ve öğrenciler vasıtasıyla her haneye ulaşılması hedefleniyor. Söz konusu protokol, bugün İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’nun da katılımıyla imzalandı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği protokolü için bir aradayız. Bildiğiniz gibi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütmüş olduğumuz temiz şehir İnegöl hedefiyle ilgili çalışmalar altında bugün bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Bildiğiniz gibi temizlik bir görev veya iş değil, hayatımızın bir parçası ve gereğidir. İnegöl olarak da temiz şehir İnegöl unvanına erişmek adına kendimize bazı hedefler koyduk. Bugüne kadar da bu doğrultuda pek çok çalışmanın altına imza attık. En başta temizlik hizmetlerini tek elden yönetebilmek adına aradaki şirketleri devre dışı bırakarak tamamen bu yatırımları kendi üzerimize aldık. Araç ve personel güncellemelerini yaptık, yeni araç satın almaları yaptık. Burada ciddi tasarruflar sağladık ve operasyonları da bizzat kendimiz yönetmeye başladık. Geri dönüşüm hizmetlerini de aynı şekilde kendi üzerimize almış olduk. Aynı zamanda İnegöl’ün tamamını kapsayacak 21 bin 616 adet bireysel çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirdik ve her haneye ulaşacak 90 bin adette geri dönüşüm kutusunu evlere ulaştırdık. Buradaki amacımız da geri dönüşümü kaynağında ayrıştırmayı sağlamaktı. Bu çalışmalar neticesinde 2022 yılının ilk 6 ayında 2500 ton dolayında ambalaj atığını toplamayı başardık. Bu rakamla da 16 bin 500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk” dedi.

“Geleceğe güzel bir çevre bırakmak istiyoruz”

Asıl olanın temizlemek değil kirletmemek olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Burada temizlemek işin bir boyutu. Temizleme görevi ülkemizde belediyelere verilmiş. Lakin bizim kirletmeme aşamasına geçmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi temizlik imanın yarısıdır. Yine başka bir hadisi şerifte; cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı temizliktir buyruluyor. Biz Müslüman bir toplumuz. Buradan dersler çıkarmalıyız. Müslüman kirletmez. Buradan hareketle şehrimizde güzel güzel mobilyalar üreten, güzel işletmeler kuran, örnek işler ortaya koyan vatandaşlarımızın en temiz şehir unvanıyla anılmasını istiyoruz. Biz, bizlere miras bırakılan bu çevreyi, bu şehri ve bu ülkeyi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

İmzalanan protokolden de söz eden Başkan Taban, “Protokolün içeriğinden bahsetmek gerekirse; burada kıymetli öğrencilerimizle, velilerimizle, idarecilerimizle farkındalık çalışmaları yapmak, kampanyalar, etkinlikler oluşturmak istiyoruz. Şehrimizde yaklaşık 60-65 bin öğrenci olduğunu düşünürsek, bu hemen hemen bu şehirdeki her eve, her haneye ulaşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla biz kıymetli öğretmenlerimizin öğretisi doğrultusunda, öğrencilerimize bu noktada dokunarak, onlarla beraber değerli ve kıymetli çalışmalar gerçekleştirerek ailelerimizi de bu işin içerisine katmak istiyoruz. Tabi burada çevre bilinci, doğa bilincini arttırmak gibi faaliyetler, gençlerin yine aynı şekilde bu sürece dahil olması, doğa ile iç içe bulunmalarını sağlayacak etkinliklerin arttırılması gibi birtakım çalışmaları hep birlikte hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise “İlçemizde 65 bin dolayında öğrencimiz var. Birçok etkinliği zaten öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Ama daha sistemli, daha temiz bir İnegöl iddiasıyla yola çıkarak, Başkanımızla birlikte öğrencilerimizin bu projede yer alacak olması, öğretmenlerimizin rehberliğinde daha temiz bir İnegöl adına çıktığımız yolda imzalayacağımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Sait Faik bir hikayesini şöyle bitiriyor; ‘Sevgili çocuklar, biz oldukça güzel ve yeşil ortamlarda yaşadık. Ama korkarım ki size bu güzellikleri bırakamayacağız.’ Biz de Sait Faik’in bu sözlerinden yola çıkarak çocuklarımıza daha güzel bir İnegöl, daha güzel bir şehir, daha güzel bir gelecek bırakmak adına yaptığımız etkinliklerde çocuklarımızın aktif rol almasını arzu ediyoruz. Daha temiz bir İnegöl için de katkı koyabilirsek mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi.