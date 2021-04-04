İnegöl’de hafta sonu temizliği

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendiren İnegöl Belediyesi, cadde ve sokaklarda yıkama ve temizleme çalışması gerçekleştirerek salgınla mücadeleye devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cadde, sokak ve kaldırımları deterjanlı sularla yıkayarak temiz bir İnegöl için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı araç ve yaya trafiğinin az olmasını fırsata çeviren İnegöl Belediyesi, cadde ve sokakları temizleyerek hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında cadde ve kaldırımlar suyla yıkanırken, Bursa-Ankara karayolu ise kepçelerle dip bucak temizlendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yeniden kısıtlamaların gelmesiyle birlikte yasağı fırsata çeviren İnegöl Belediyesi, cadde ve sokaklarda yaptığı temizlik çalışmaları ile hareketli bir hafta sonu geçirdi. Salgının en önemli tedbirlerinden biri olan ‘’temizlik’’ konusu üzerinde titizlikle duran İnegöl Belediyesi, yaptığı hummalı çalışmalar ile ilçe halkının sağlığını korumaya devam ediyor. Günlük ortalama 30 bin araç geçişinin olduğu Bursa-Ankara Karayolu İnegöl istikametindeki alanda temizlik çalışması yapan ekipler, yol kıyısındaki çöpleri temizledi. Yolun kıyılarındaki alanlarda bulunan atıkları kepçe eşliğinde kaldıran ekipler, güzergahı temiz görünümüne kavuşturdu.

Küçük dokunuşlarla büyük farklılıkların ortaya çıkacağını simgeleyen ‘Kelebek Etkisi’ne dikkat çeken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Temizlik olgusu üzerinde titizlikle durmaya devam ediyoruz. İnegölümüz en temiz şehir olmayı hak ediyor. Ancak bu başarıyı el birliğiyle edinebiliriz. Ekiplerimiz hafta sonu yasağını değerlendirerek birçok cadde ve sokaklarda temizlik yaptı" dedi.