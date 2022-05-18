banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz, Pensilvanya’daki senato seçimini önde götürüyor
Mehmet Öz, Pensilvanya’daki senato seçimini önde götürüyor
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı

İnegöl’de Düğün Kültürü Sergisi açıldı

İnegöl Belediyesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü çerçevesinde İnegöl Kent Müzesi organizasyonuyla “İnegöl’de Düğün Kültürü” isimli sergi hazırladı. Eski düğünleri hatırlatan serginin açılışına katılanlar, maziye yolculuk yaptı.

BURSA 18.05.2022, 16:37
İnegöl’de Düğün Kültürü Sergisi açıldı

İnegöl Belediyesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü çerçevesinde İnegöl Kent Müzesi organizasyonuyla “İnegöl’de Düğün Kültürü” isimli sergi hazırladı. Eski düğünleri hatırlatan serginin açılışına katılanlar, maziye yolculuk yaptı.

Birçok kültür etkinliğinin ve sergilerin merkezi konumuna gelen İnegöl Kent Müzesi, bugüne kadar birbirinden kıymetli 149 sergiye ev sahipliği yaptı. Bugün 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’ne özel düzenlenen “İnegöl’de Düğün Kültürü” sergisiyle 150. serginin açılışı yapıldı. İnegöl’ün kadim bir şehir hüviyetine sahip olmasına katkı sağlayan kültür çeşitliliğinin dışa yansıyan en görünür özelliği olan kıyafetlerin sergilendiği, İnegöl’e has bir kültür olgusunun oluşmasına vesile olan Düğün Kültürünün A’dan Z’ye yansıtıldığı sergide; Kent Müzesinin koleksiyonunda yer alan kıyafetler, tel kırma işlemeler, kanaviçeler, cepkenler, bir düğünde olması gereken her bir materyale yer verildi.

Kız isttemeden nişana, gelin hamamından kınaya, çeyizden paça gününe ve damat tıraşına kadar her bir detayın yer aldığı serginin açılışına yoğun katılım oldu. Açılışa, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza ile çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışı öncesi bir dizi ziyaret için İnegöl’e gelen Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Hamza, “İnegöl’de bulunmaktan çok mutluyum. İnegöl’ü gezdik, kardeşlerimizle bir araya geldik” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün aramızda kıymetli misafirlerimiz var. Mitroviça Belediye Başkanımız ve heyeti aramızdalar. Birkaç gün Bursa’da ve birkaç gün de İnegöl’de olmak üzere güzel bir program icra ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İnegöl, Türkiye’nin özeti

Kıymetli bir organizasyon için bir arada olduklarını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugün buradaki organizasyon bizler için çok kıymetli. Nihayet itibariyle burada biz yerelleşmenin bir yansıması olan düğün kültürünü şehrimizde tanıtalım ve gelecek kuşaklara aktaralım istedik. Bunu da 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününde daha anlamlı kılmak istedik. 149 sergi yapıldı müzemizde bugüne kadar. İnşallah daha yenilerini yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz İnegöl göçlerle oluşmuş bir şehir. Balkanlar, Kafkaslar, beraberinde Türkiye’nin 81 vilayetinden vatandaşlarımız burada mukim. Türkiye’nin bir özeti var İnegöl’de. Bunu da aslında fırsata çevirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gastro İnegöl adı altında bir açılım gerçekleştirdik. Bu toplam zenginliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı.”

Sergi içeriği

Serginin içeriği hakkında da bilgi veren Taban, “Bugün burada ne göreceğiz? Müzemizde kız isteemeden nişana, gelin hamamından kınaya, çeyizden paça gününe ve damat tıraşına kadar her bir detayı bulabileceğiniz güzel sunumları sizler için hazırladık. Burada mankenler üzerinde düğünlerde giyilen kıyafetleri görüyorsunuz. Bunların her birini burada görme fırsatı bulmuş olacağız. Yine bir düğün hatırası bölümümüz var. Burada fotoğraf çekinerek bu anı inşallah ölümsüzleştirmiş olalım istiyoruz. Sergimizi aynı zamanda web sayfamız üzerinden dijital sergi bölümünden de ziyaret edebilirler. Ayrıca 31 Mayıs tarihine kadar da Müzemizde açık kalacak. Bugün 50 yıllık evliliği doldurmuş çiftlerimizi de davet ederek örnek aileler olarak toplumumuza tanıtmak istedik. Kendileri kutsal olan evlilik müessesesini 50 yıl gibi bir süre birlik ve beraberlik içerisinde nasıl geçirdiklerini herkes görsün istedik. Çünkü günümüzde maalesef boşanmaların arttığını görüyoruz. Bir yastığa baş koymak adına çıkılan yolda çok küçük sebepler buna mani olmamalı diye düşünüyoruz” diye konuştu.

50 yıl ve üzeri evliliğini sürdüren örnek çiftler sergi açılışına davet edildi. Burada 3 çifte, hediye takdimleri yapıldı. Ardından kurdele kesimi ile sergi açıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
14°
hafif yağmur