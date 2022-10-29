İnegöl’de Cumhuriyetin 99 yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İnegöl’de sabah 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde bulunan Kaymakamlık Makamında Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Vatandaşların bayramını kutladılar

Törenler, tebriklerin kabulünün ardından yıkılan Hükümet Konağı yanında Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün tarihi şan ve şerefli dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu, gözümüzün nuru cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümü. Millet olarak yeniden dirilişimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, daim olsun, ilelebet olsun. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde yani bundan 99 yıl önce ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ülküsü doğrultusunda ilan edilmiştir. Cumhuriyet, aziz milletimizin tabiatı ve geleneklerine uygun, yüksek ahlaki değer niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şeklidir. Ulu Önder Atatürk’ün ifadesiyle; Türk ulusunun yaradılışına en uygun olan yönetim, Cumhuriyettir.”

Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterisinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yine günün anlam ve önemine ilişkin öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamalarda, İnegöl Tarihi Mehter Takımının verdiği mini konser vatandaşlar tarafından alkış aldı. Mehter takımının ardından bando takımı eşliğinde tören geçidiyle 29 Ekim kutlamaları devam etti.