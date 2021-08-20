banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
"Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!"
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

İnegöl’de Ali Çakar rüzgârı

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri’’ kapsamında Ali Çakar konser verdi.

BURSA 20.08.2021, 11:06
İnegöl’de Ali Çakar rüzgârı

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri’’ kapsamında Ali Çakar konser verdi.

19 Ağustos Perşembe akşam saat 21.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde yapılan konser, İnegöl Belediyesi THM Korosu Solistler Geçidi gösterisiyle başladı. Solistler sırasıyla kendi türkülerini seslendirdi. Konserin ilk bölümü, solistlerin seslendirdiği türkülerin ardından son buldu. İkinci bölümde TRT ses sanatçısı Ali Çakar sahneye çıktı. Kültür Sosyal İşleri Müdürü Önder Kılıç, Ali Çakar’a İnegöl’ü temsîlen çini hediye etti.

Yorumlar (0)
31°
açık