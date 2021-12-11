İnegöl’de aile içi iletişim semineri

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği ‘Huzurlu Aile Mutlu Gençlik’ programları Halit Ertuğrul’un katılımıyla gerçekleştirilen “Aile İçi İletişim” semineriyle son buldu.

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları sona erdi. 08 Ekim’de Sıtkı Aslanhan’ın “Huzurlu Aile Mutlu Gençlik” semineri ile başlayan eğitim maratonu, 10 haftanın ardından eğitimci yazar Halit Ertuğrul’un katılımıyla gerçekleştirilen “Aile İçi İletişim” semineriyle son buldu.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerlerde, 10 hafta boyunca birbirinden kıymetli konuklar İnegöl halkıyla buluştu. Her biri aile ile ilgili farklı bir konuyu masaya yatırırken, seminerlerde toplumun temel yapı taşını oluşturan ailenin önemine vurgu yapıldı.

Seminerlerin finalinde ise Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul, aile konusunu aile içerisindeki bireylerin birbiriyle iletişimi üzerinden ele aldı. Aile yapısının önemini ve değerini anlatırken aynı zamanda medeniyetin temellerinin ailede atıldığına da değinilen seminer, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından eğitimci yazar Halit Ertuğrul, aile bireyleri arasındaki iletişimi, özellikle son dönemde teknolojinin bu iletişime etkilerini ve bunun önüne nasıl geçilebileceği konuları üzerine konuştu. Salondaki vatandaşların ilgiyle dinlediği Halit Ertuğrul, hayatın en zor imtihanının insanın eşiyle ve evladı ile olduğunu söyleyerek; “Rabbim sizleri evladınızla, eşinizle imtihan etmesin. Hayatın en zoru ve dayanılmazı, eş ve çocuklarımızla olan imtihanlarımızdır. Bu imtihan başka bir imtihana benzemiyor. Başkalarına akıl vermek, öneriler sunmak çok kolay ama ateş sizin hanenize, sizin kalbinize düşünce bu o kadar kolay değil” dedi.

Huzurlu bir yaşam için insanın kendisini sürekli sorgulayarak yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini de söyleyen Halit Ertuğrul, hayatta en büyük zenginliğin aile hayatında huzur olduğunu da belirterek “Huzuru kaybedenler için ise sahip olduğu zenginliğin hiçbir faydası yoktur” ifadelerinde bulundu.

Programa katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, 10 hafta boyunca yapılan seminerlerin Halit Ertuğrul gibi bir isimle taçlandırılarak finalinin yapıldığını ifade etti. Kocaağa, Halit Ertuğrul’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.