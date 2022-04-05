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İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretilecek

İnegöl Belediyesi, yağlık ayçiçeği üretimine ve çiftçiye destek olmak adına 10 kırsal mahallede 132 çiftçinin faydalanacağı ve toplamda bin 900 dekar alanda ayçiçeği üretimini sağlayacak tohum desteği gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan destekleme ile birlikte İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretileceğini açıkladı.

BURSA 05.04.2022, 14:40
İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretilecek

İnegöl Belediyesi, yağlık ayçiçeği üretimine ve çiftçiye destek olmak adına 10 kırsal mahallede 132 çiftçinin faydalanacağı ve toplamda bin 900 dekar alanda ayçiçeği üretimini sağlayacak tohum desteği gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan destekleme ile birlikte İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretileceğini açıkladı.

Son dönemlerde yağ konusunda yaşanan kriz sonrası gelecek adına önlem almak adına girişimlerde bulunan İnegöl Belediyesi, şehirde ayçiçeği üretiminin az veya hiç olmayan kırsal mahallelerini tespit etti. Bu bölgelerde üretimi teşvik ederek arttırmak adına 10 kırsal mahallede 132 çiftçinin faydalanacağı yağlık ayçiçeği tohumu desteği gerçekleştirdi. Toplamda 1900 dekar alanda ayçiçeği üretimi sağlayacak tohum desteği ile birlikte İnegöl’de bu yıl 570 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılması hedefleniyor.

“Üreticilerimiz elinden geldiğince üretmeye devam ediyor”

Yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni, İnegöl Belediyesi şantiyesinde yapıldı. Başkan Alper Taban ile birlikte İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak, meclis üyeleri ve tarım komisyonu üyeleri ile muhtarların katıldığı törende konuşan İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, “Malumunuz dünya krizler dünyası oldu. Pandemi derken, savaş derken her şey insanları ve üreticiyi vurmaya başladı. Krizler ortaya çıktı. Bu krizlerle birlikte gıdanın, üretimin, çiftçinin kıymetli bir kez daha ortaya döküldü. Herkes bunun farkında ama krizlerle de mücadele etmek kolay olmuyor. Üreticimiz zor şartlar altında elinden geldiğince üretmeye devam ediyor. Bu noktada her zaman için çiftçinin yanında olmak gerekiyor. Bakanlığımız ve yerel yönetimler bu konuda birçok proje yapıyor. Bugün de bunlardan birini gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi katkılarıyla değerli üreticilerimize yağlık ayçiçeği dağıtımı için buradayız” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Dünyanın önemli bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bizler de buna şahitlik ediyoruz” diyen Başkan Taban, “Pandemiyle birlikte bambaşka şeyler yaşadık. Bizler de bu döneme tanıklık ve şahitlik ediyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Her ülke bununla ilgili pozisyon alıyor. Allah’a hamdolsun ülkemiz bu noktada yapılan büyük yatırımlar sayesinde sağlık ile ilgili bu imtihanı iyi şekilde verdiğini düşünüyorum. Allah’a hamdolsun kimseyi hastane koridorlarında yatırmadık. Beraberinde de yaşanan savaşlar, dünya sathında yaşanan tüm olumsuzluklar artık dünyadaki tüm ülkeleri etkiliyor. Belki de bundan sonraki süreçlerde de tüm dünya krizlerle nasıl başa çıkacağını, neler yapması gerektiğini ön görmeye çalışacak. Tabi burada krizle alakalı oturup ağlayacak halimiz yok. Dünyada krizler daha önce de olmuştur ve yine olacaktır. Peki biz ne yapmalıyız, bu işin neresindeyiz? Bir defa tarım hususunda mutlaka ve mutlaka bir ve beraber olmanın yolunu bulmalıyız. Özellikle kooperatiflerde buluşmanın, birlikte hareket etmenin, satın alma gücünün faydalarından istifade etmeyi öğrenmeliyiz. Bu alanları iyi yönetmeliyiz. Dayanışmayı arttırmak lazım” diye konuştu.

“Devletimiz denetimlerini yapıyor”

Yağ konusunda yaşanan sıkıntıya da değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugün yağlık ayçiçeği tohumlarının dağıtımı ile ilgili bir aradayız. Biliyorsunuz bir miktar bunun fırsatçılığı ve stokçuluğunu da yapmak isteyenler fiyatların yükselmesine de vesile olabiliyorlar. Tabi başkaca başlıklarda da bu yaşanabiliyor. Devletimizin tüm organları bunlarla ilgili denetimlerini yapmaya devam ediyorlar. Lakin iktisat teorisinde şu vardır, bir ürün gerçekten yeterli miktarda varsa onun da fiyat dengesi ona göre uygun oluyor. Ama azalıyorsa, eksikse fiyatı yükselebiliyor. Biz burada şehrimizdeki ekilişlerin artabilmesi adına İnegöl Belediyesi olarak destek verme kararı aldık ve arkadaşlarımız bu organizasyonu hazırladılar.”

“10 kırsal mahallemizde 1900 dekar ayçiçeği üretilmesiyle alakalı destek vermiş oluyoruz. 132 çiftçimiz inşallah bundan istifade etmiş olacak. Bu tohum desteği ile birlikte; kendi tohumundan 70 dekar ekiliş yapılan Akbaşlar Mahallemizde belediyemiz desteği ile 380 dekar ekiliş yapılacak. Dömez Mahallemizde bu rakam 28 dekardan 220 dekara, Tekke Mahallemizde 95 dekardan 380 dekara, Bayramşah Mahallemizde hiç ekim yok iken 25 dekara, Cemiyet Mahallemizde 14 dekardan 80 dekara, Fındıklı Mahallemizde 20 dekardan 105 dekara, Sülüklügöl Mahallemizde hiç ekim yok iken 100 dekara, Aşağıballık Mahallemizde 30 dekardan 150 dekara, Yukarıballık Mahallemizde 40 dekardan 150 dekara ve Yiğitköy Mahallemizde üretim 95 dekardan 168 dekara çıkacak. Nihayet itibariyle 1900 dekarlık alanda bakım ve beslenme şartları yerinde yapıldığı takdirde 570 ton Yağlık Ayçiçeği üretimi yapmış olmakla birlikte, yaklaşık 180 ton yağlık ayçiçeği üretimine de katkıda bulunmuş olacağız. Ben çiftçimizin emeklerinin zayi olmamasını rabbimden niyaz ediyorum.”

Konuşmalar sonrası yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere teslim edildi.

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