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İnegöl protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Belediyesi önündeki programda pandemi sonrası yeniden eski bayramlarda olduğu gibi kalabalık bir bayram buluşması yaşandı.

BURSA 02.05.2022, 13:26
İnegöl protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Belediyesi önündeki programda pandemi sonrası yeniden eski bayramlarda olduğu gibi kalabalık bir bayram buluşması yaşandı.

İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 11.00’da düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında çay ikramları da yapıldı.

Protokol üyelerinin bayramlaşmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Rabbime hamdüsenalar ediyorum. 2 yılın ardından böylesine güzel bir buluşmayı bizlere nasip etti. Önce Ramazan’a ulaşmayı, sonrasında da bayrama erişmeyi bizlere nasip etti. Pandemi deyip geçmek istemiyorum. Camilerimize gidemedik, hanelerle buluşamadık, büyüklerimizle kucaklaşamadık, cenazelerimize gidemedik diye yorumladık ama hakikaten durup düşünmemiz gereken bir dönemden geçtiğimizi hatırlatmak isterim. Kıymetli bir hocamız camilere gidememeyi şöyle yorumlamıştı; Cenab-ı Allah bizleri evine kabul etmedi. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Bu süreçte evlerimize kapandık ama evlerimizde de tefekkür etmek yerine daha çok yeme içme işlerine odaklandık. Rabbim inşallah tüm musibetleri üzerimizden alsın götürsün. Rabbim inşallah nice ramazanlara, bayramlara sağlık ve sıhhate eriştirsin” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin Ramazan ayındaki çalışmalarından da bahseden Başkan Taban, “Şehrimizde 30 gün boyunca dolu dolu programlar icra etmeye çalıştık. Kur’an tilavetleri, teravih programlarıyla cami bahçelerimizde vatandaşlarımızla çay eşliğinde sohbetle gecelerimizi süsledik. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam ettik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin 365 gün olduğu gibi Ramazan’da da yanında olmaya devam ettik. Tüm platformlarda buluşmaya çalıştık. Bugün de bazı ziyaretler yapacağız. Bu ziyaretlerle de bayramı dolu dolu yaşayacağız” ifadelerinde bulundu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Birlik beraberliğimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği daim olsun. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın nedeniyle 2 yıldır bu manzaralara, bir araya gelmeye, kucaklaşmaya, kültürümüzü yaşatmaya hasret kalmıştık. Çok şükür artık salgının bitme noktasına gelmesiyle bu günleri gördük. Rabbim inşallah bir daha böyle günler yaşatmasın. 1 ay boyunca Ramazan ayının manevi iklimiyle hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ibadetlerimizi ve hayırlarımızı yaptık. Toplum olarak özlediğimiz günleri yeniden yaşadık. İnşallah bu daim olsun. Ramazan ayının bereketi, manevi iklimin huzuru ömür boyu sürsün. Bu vesileyle bugün burada bizlerin bu huzur ortamında bayramını yapmasını sağlayan, şu anda dahi sınır ötesinde mücadele eden kolluk kuvvetleri mensuplarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Yine geçmişten bu yana bu vatanı bizlere bırakan şehitlerimizi rahmet yad ediyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu tarafından dua okunarak, çay ikramı yapıldı. Protokol üyeleri tören sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği, İtfaiye Müdürlüğü, Bursa Yenice Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, huzurevi, Devlet Hastanesi ile Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek görevli personellerin bayramını kutladı.

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