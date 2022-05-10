İnegöl meclisinde taşınmaz satışı görüşüldü

İnegöl Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında taşınmaz satışları ile birlikte 15 gündem maddesi, görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Pandemi döneminde uzun süre sosyal mesafenin sağlanması amacıyla Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantılar, bu ay itibariyle yeniden eski yerinde gerçekleştirilmeye başladı.

Mecclisin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeniden meclis toplantımızı uzun bir aradan sonra eski yerinde yapmak nasip oldu. İnşallah bir daha pandemi ya da başka sebeplerle benzer sorunlar yaşamayız. Ramazan ve bayramdan çıktık, geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Dün de anneler günüydü. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü bir kez daha kutluyorum. Halk dansları ekibimiz Özbekistan’da 30 ülkenin katıldığı ve Türkiye’yi İnegöl Belediyesi’nin temsil ettiği yarışmada 3’üncülük ödülü aldılar. Yine gençlerimizden gelen güzel haberlerimiz var. Baykoca Proje Ekiplerimizin iki projesi Bilişim Vadisinde yer almaya hak kazandı. Pençe Kilit operasyonu çerçevesinde şehitlerimiz var. Bursa’da bir menfur saldırı sonucunda bir patlama yaşandı ve şehitlerimiz vardı. Ben tüm şehitlerimizi de minnetle anmak istiyorum. Bir daha yaşanmaması temennisinde bulunmak istiyorum” dedi.

15 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında, 5. maddede görüşülen 2021 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 13. maddede ise taşınmaz satışı konusu gündeme geldi. İmar Şehircilik Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Gündemine getirilen maddede, belediye bünyesinde bulunan 13 bin metre karelik 5 arsanın satışı masaya yatırıldı. Maddeyle ilgili karşılıklı fikirlerin beyan edilerek görüş belirtilmesi üzerine yapılan oylamada AK Partili meclis üyelerinin kabul, MHP, İYİ Parti ve CHP’li üyelerin ise ret oyu vermesiyle madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 14. maddesinde de şehrin tanınırlığını arttırmak ve gençlere şehir kültürünü benimsetmek adına Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan ‘İnegöl’ü Tanıyorum’ bilgi yarışmasının ödülleri görüşülerek meclis tarafından kabul edildi.