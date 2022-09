İnegöl Fasulye Şenliği ürüne ilgiyi arttırdı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği “Fasulye Şenliği” büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. 3 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikramlarının yapıldığı şenlikte; konserler, yöresel ürün stantları ve çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan şenliğin ardından Cerrah’ta 200 dönüm olan fasulye üretiminin bu yıl 600 dönüme ulaştığını söyledi.

Her mahallesi, her bölgesi ayrı bir değer olan İnegöl’ün tarım markalarından biri de Cerrah Fasulyesi. Çömlekte özel pişirme tekniği ile damaklarda eşsiz bir tat bırakan Cerrah Fasulyesi adını her geçen gün daha fazla duyururken, geçtiğimiz yıl ilki yapılan Fasulye Şenliği sonrası hem Cerrah Fasulyesine olan ilgi hem üretim 3 kat arttı.

Cerrah Fasulyesini diğer fasulyelerden ayıran pek çok özellik bulunurken; kalori bakımından düşük olması, doymuş yağ içermemesi, vücudun gereksinimi için vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olması, yüksek lif içerdiği için sindirim sistemine yardımcı olması ile ileriki zamanlarda oluşabilecek bağırsak kanseri risklerini azaltması, A vitamini düzeyinin yüksek olması ve bağışıklığı desteklemesi, aynı zamanda bu antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı yavaşlatıcı ve çeşitli hastalıkları önleyici özelliği, göz sağlığının korunmasında sağladığı büyük destek, yüksek miktarda B6, B1 ve C vitaminleri içermesi, bedeni ve zihni yorgunluktan arındırıcı özelliği, vücudun güçlenmesini sağlaması, magnezyum, kalsiyum, demir, manganez ve potasyum gibi önemli mineralleri bol miktarda içermesi ile öne çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle Cerrah Fasulyesi kalp ritmini ve kan basıncını da düzenliyor.

Tanıtım sonrası ekim alanları ve üretim arttı

İnegöl Belediyesi, Cerrah Sevdam Derneği ile birlikte geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen fasulye şenliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Cerrah fasulyesinin yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak adına yapılan festivale vatandaşlarla birlikte protokolün de ilgisi yoğun oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, STK temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de şenliğe katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan şenlikte, Cerrah Sevdam Derneği Başkanı Hülya Kıvanç davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Kıvanç, “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz ’Çömlekte Kuru Fasulye’ şenliğimize hoş geldiniz. Bölgemizde yapılan çömlekte kuru fasulye, tanıtım ve teşvikler sonrasında ekim sahaları çoğaltılmış ve üretim verimi arttırılmıştır. Önceleri fakir sofralarının vazgeçilmezi olan kuru fasulye, günümüzde zengin sofralarında ikram edilir hale gelerek kıymetlendirilmiştir. Bölgemizde üretim yapan kuru fasulye üreticisi de festivalin etkisiyle ticari kazanç sağlamaya başlamıştır” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl Belediyesi olarak özellikle kırsal alanda yatırımları arttırmak, burada paydaş olmak, rehberlik etmek, mihmandarlık edebilmek adına gayret içerisinde olduklarına vurgu yaparak şöyle konuştu: “İnegöl bir ticaret şehri, sanayi şehri Ekonominin ve ekonomik hareketliliğin had safhada yaşandığı bir şehir. İnegöl, ihracatta iller sıralamasında 18. Sırada olan bir şehir. Ancak biz bu dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle beraber stratejik alan olan tarım ve hayvancılık konusunda bir dizi atılımlar gerçekleştirdik. Burada çiftçimizin gayretleri var, odalarımızın, tarım müdürlüklerimizin gayretleri var bunların farkındayız. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak elimizdeki imkanları tabiri caiz ise seferber ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi ekonomik değerlerini daha verimli hale dönüştürmeleri, buradan daha iyi bir ekonomik değer elde etmeleri adına onlara destek olmaya devam ettik. Tabi pek çok desteklemeler yapılıyor ama bunların karşılık bulduğunu görmek bizim için çok kıymetli. Geçen yıl bu etkinliğin ilkini yaptığımızda, Cerrah Mahallemizde fasulye ekimi 200 dönümdü. Şu anda bunun 600 dönüme çıktığını ifade etmek istiyorum. Bu çok kıymetli. Tabi burada Cerrah’a özel yöntemlerle pişirilen bu fasulye, nihayet itibariyle insanların gelerek deneyimleyebileceği bir merkeze Cerrah’ı dönüştürüyor. Cerrah İnegöl’ümüzde müstesna bir bölge. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Burası adeta bir mesire alanı gibi. Suyuyla, havasıyla, yeşil alanlarıyla gerçekten hepimizi çeken bir nokta. Biz bunların da farkındayız. Burayı daha da geliştirerek ve tüm merkezlerimizde de benzer yatırımları arttırarak şehrimizin cazibesini topyekun arttırmak istiyoruz”

Cerrah’ın bir diğer değeri ise fidan yetiştiriciliği olduğunu belirten Taban, “Bunun da öncesinde çöğürcülük var. Fidan ve çöğür üretiminde Türkiye’nin yüzde 50’sini Cerrah karşılıyor. Bu çok kıymetli bir değer. İnegöl’de biz bugün tarımsal anlamda 2021 yılında 1 buçuk milyar TL’lik bir değere ulaştık. Ancak bunu çok daha iyi bir noktaya taşımamız mümkün. Bunun için de toprağımızı analiz ederek, daha yenilikçi bakarak, yeni ürünler geliştirerek bölgelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Taban’ın ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da alanı dolduran vatandaşlara hitaben selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Konuşmalar sonrası Tarihi İnegöl Mehteri marşlarla alanda yerini aldı. Şenlik coşkusuna coşku katan Mehteran, gösterisiyle beğeni topladı. Daha sonra ise Altar Kafesçi sahneye çıkarak yaklaşık 1 buçuk saat süren unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Şenlik alanını dolduran vatandaşlar konserle coşup keyifli anlar yaşadı.

Konser sırasında protokol üyeleri alanda kurulan stantları gezerek inceleme yaptı. Hem kuru fasulye hem de bölgenin diğer değerlerinden üretilen farklı lezzetler burada tanıtıldı. Daha sonra vatandaşlara 3 bin kişilik kuru fasulye ile pilav ikramı yapıldı.