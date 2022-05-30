banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

İnegöl Belediyesporlu dağcılar Hasan Dağına tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı, 14 sporcu Aksaray Hasan Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

BURSA 30.05.2022, 16:01
İnegöl Belediyesporlu dağcılar Hasan Dağına tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı, 14 sporcu Aksaray Hasan Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü, 2021-2022 sezonunda yaz ve kış dağcılık eğitimi alan İnegöl yerel arama kurtarma ve dağcılık sporcularından oluşan 14 kişilik ekiple Hasan Dağına tırmandı. 27 Mayıs akşamı İnegöl’den hareketle başlayan faaliyet, sabah saat 04.00’de Aksaray ilinden alınan rehber eşliğinde Hasan Dağına ulaşılarak devam etti. Saat 06.30’da başlayan tırmanış sonrası 11.57’de zirveye ulaşıldı. Hava şartlarının uygun olduğu dağ ortamında 3 bin 268 metre rakımdaki Hasan Dağı zirvesine 14 sporcunun tamamının ulaşmasıyla başarılı bir tırmanış gerçekleştirilmiş oldu.

Bölgenin doğal güzellikleriyle tırmanışın adrenalini birlikte yaşayan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, bir süre sonra ikiye bölünerek iki ayrı faaliyete imza attı. Ekipten 6 sporcu Küçük Hasan Dağına çıktı. Daha sonra diğer ekibin arkasından Karakapı ilçesinin yaylasında saat 16.00’da iki ekip yeniden bir araya gelerek faaliyeti tamamladı.

Yorumlar (0)
28°
açık