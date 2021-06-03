İnegöl Belediyespor’da yaz okulları başlıyor

İnegöl Belediyespor Kulübü bünyesinde düzenlene yaz okulları, bu yıl belirlenen tarihlerde 4 ayrı dönem şeklinde gerçekleştirilecek. Kayıtların 4 Haziran Cuma başlayacağı yaz okullarında, eğitimler ise 7 Haziran Pazartesi günü start alacak.

İnegöl Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verilen spor okullarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlıyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen spor okulları, bu yıl 4 ayrı dönemde yaz okullarıyla devam edecek. 07-25 Haziran, 28 Haziran-16 Temmuz, 26 Temmuz-13 Ağustos ve 16 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ve 7 ayrı branşta düzenlenecek yaz okullarının kayıtları 4 Haziran Cuma günü başlıyor.

Yaz spor okulları 4 ayrı dönemde yapılacak

Yaz spor okullarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, amacı her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve sporu tabana yaymak olan İnegöl Belediye Spor Kulübünün normalleşmeyle birlikte yaz spor okulları eğitimlerine başladığını duyurdu. Başkan Taban, “Bu yıl dünyayı saran pandemiden dolayı yıl içinde normalleşmelerle birlikte dönem dönem yaptığımız spor okulları çalışmalarımıza artan vakalar sonrası ara vermek durumunda kalmıştık. Ancak Haziran ayında başlayan yeni normalleşmelerle birlikte yaz okulu çalışmalarımızı yeniden başlatıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 07-25 Haziran, 28 Haziran-16 Temmuz, 26 Temmuz-13 Ağustos ve 16 Ağustos-03 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan aralıklarla 4 dönem olarak yaz spor okullarımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı 07 Haziran 2021 Pazartesi günüden itibaren zaman kaybetmeden başlatacağız. Çünkü öğrencilerimiz bu süreçlerde çok sıkıldılar, bunaldılar evlerinde vakit geçirmek zorunda kaldılar. Bizlerde bu durumu dikkate alarak çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başlama kararı aldık” dedi.

Yaz spor okullarında bu yıl bir yenilik daha yaparak Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksini de öğrencilere açtıklarını ifade eden Başkan Taban, “Merkez Belediye Spor Salonumuzda yapılan; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, oryantiring ve spor tırmanış çalışmalarını Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde de yapacağız. Sadece spor tırmanış eğitimleri tırmanış duvarı bu salonumuzda olmadığı için yapılamıyor. Merkez salonumuzda 7, Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise 6 branşta yaz okulu eğitimlerimiz başlayacak. Yunus Emre Spor Kompleksinde çalışmalara kayıt yapmak isteyen öğrencilerimiz bu salonumuzda tüm kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Aynı zamanda İnegöl merkezde çalışmalara katılmak isteyen öğrencilerimizde tüm kayıt işlemlerini Kültürpark içinde bulunan Belediye spor salonunda yaptırabilirler. Ben tüm öğrencilerimizi eğitimlerimize davet ediyorum” diye konuştu.

Kurs ücretleri

Öte yandan, yaz okulu ücret tarifeleri de belli oldu. Voleybol 70 TL, basketbol 80 TL, jimnastik 90 TL, okçuluk70 TL, masa tenisi 50 TL, oryantiring 70 TL ve spor tırmanış 60 TL olarak belirlendi.