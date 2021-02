İnegöl Belediyesinden öğrencilere can suyu

İnegöl Belediyesi, salgın sürecinde eğitimin uzaktan devam etmesine rağmen öğrencileri unutmadı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 446 üniversite öğrencisine toplam 223 bin TL eğitim yardımı yapıldı.

Salgın sürecinde eğitim öğretim uzaktan devam etse de, İnegöl Belediyesi öğrencilere can suyu niteliğinde eğitim yardımlarını sürdürdü. Eğitim yardımları için Eylül ayında kayıtların başlaması ile birlikte başvurular da alındı. Ancak salgın sürecinin devam etmesi, vaka sayılarının artması üzerine bilim kurulu kararı ile eğitimin çevrimiçi devam edeceği yönünde karar alındı. Sosyal aktivitelerinden, derslerinden ve okullarından uzak kalan öğrencilerin bu süreçte en azından ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmeleri adına İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, eğitim yardımlarını gerçekleşti.

Eğitim yardımları için bu yıl toplam 518 başvuru alınırken, bunlardan 72 öğrencinin başvurusu yardım kriterlerine uygun görülmediği için 446 öğrenciye eğitim yardımı yapılması kararı alındı. 446 öğrenciye 500’er TL olmak üzere toplam 223 bin tutarında eğitim yardımı yapıldı.

Salgın sürecinin her alanda olduğu gibi eğitimi de etkilediğini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrenciler okullarına gidemese de bir defaya mahsus en azından ihtiyaçlarını karşılama adına eğitim yardımlarının yapıldığını söyledi. Başkan Taban, “Bu şehirde var olan her paydaşımız gibi, gençlerimiz de bizim için önemli ve değerli. Salgın sürecinde onlarda okullarından, arkadaşlarından ve derslerinden ayrı kaldılar. Kimi henüz yeni başladığı üniversite sevincini yaşayamadı, kiminin ise son yılı, mezuniyet zamanıydı. Düşündük ki uzaktan eğitim sebebiyle öğrencilerimiz ve aileleri zor zamanlar geçirdi. Süreç tüm kesimleri ziyadesiyle etkiledi. Bizlerde alınan başvuruları göz önünde bulundurularak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 446 gencimize kısmi de olsa can suyu niteliğinde eğitim yardımında bulunduk. Öğrencilerimizin hesaplarına aktarım gerçekleşti. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin de bir an önce sürecin normale dönmesi ile birlikte okullarına kavuşmalarını diliyorum” dedi.