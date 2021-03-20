İnegöl Belediyesi’nden afetlere karşı mücadeleye tam destek

Doğal Afetlerle Mücadele konusunda titiz bir çalışma sürdüren İnegöl Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) işbirliği ile oluşturduğu gönüllü arama kurtarma ekibi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Bursa’nın deprem kuşağı üzerinde yer alması ve İnegöl’ün de bu anlamda riskli bölgede bulunması nedeniyle harekete geçip gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturan İnegöl Belediyesi, İNDAK rehberliğinde verilen eğitimler ile afetler konusunda ilçe halkını bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Gönüllü arama kurtarma ekibi başvurularına yoğun ilgi olurken, bugüne kadar ekibe katılan kişi sayısı ise 200’e yaklaştı.

Maddi manevi ciddi destek sağlandı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ilçe halkını oluşacak afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarında ciddi mesafe kat eden İnegöl Belediyesi, İNDAK ile yaptığı protokol sonrası yaklaşık 300 bin TL değerinde malzeme ve takım desteği yaptı. İlk aşamada gönüllü vatandaşların afetlere karşı yapılacaklar konusunda eğitim vermek amacıyla Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim ofisi tahsis edilirken, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitimler vermek üzere Halhalca yolu üzerinde belediye eliyle ilk kez yapay enkaz alanı kuruldu.

Amacımız daha bilinçli bir toplum oluşturmak

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi eğitim ofisinde İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yönetim kadrosu ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Alper Taban, ‘’Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı doğal afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de İNDAK yönetimi ile bir aradayız. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Belediyemiz ve İNDAK iş birliği içerisinde kurduğumuz gönüllü kadromuzun her geçen gün büyüdüğünü ve ilçe halkımızdan ilgi gördüğünü öğrenmek açıkçası beni mutlu etti. Amacımız daha bilinçli bir toplum oluşturmak. İNDAK ekibimize, eğitimcilerimize gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda yatırımlarımız her geçen gün daha da artarak devam edecek. Allah göstermesin ama bir risk içerdiğini de görmek lazım. Bunların riskleri neler olabilir, bunlara karşı hazırlıklar neler olabilir gibi birçok konuyu, pek çok başlığı birlikte ele alıyoruz.’’ dedi.

Tek tıkla gönüllü olabilirsiniz

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) işbirliğinde oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibine katılmak için www.indak.org/gonullu-basvuru-formu üzerinden başvuru formunu doldurarak afetlere karşı mücadelenin bir parçası olabilirsiniz.