İnegöl Belediyesi’nde kurum içi eğitimler sürüyor

İnegöl Belediyesi tarafından hizmet içi eğitimler çerçevesinde personele yönelik ’“Resmi Yazışma Kuralları’ eğitimi düzenlendi.

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları çerçevesinde Kent Müzesi konferans salonunda ’Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi’ düzenlendi. Yazı İşleri Müdürlüğü Şefi Şenay Gürler ve Eğitim Koordinatörü Sezgin Koyun tarafından verilen eğitime 61 personel katılım sağladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, resmi yazışma kurallarının kurumun itibarı açısından önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca resmi yazışma kurallarında yönetmeliğin belirlediği çerçevede standartlaşmanın, Belediyenin kurumsal imajının yanı sıra diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile iletişimi yönünden önemine vurgu yapıldı.

Eğitim Koordinatörü Sezgin Koyun, iletişimin önemi, sözlü ve yazılı iletişim farkları, kurumsal iletişim ve resmi yazışma kurallarının temel ilkelerini anlattı. Yazı İşleri Müdürlüğü Şefi Şenay Gürler ise, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve belge özellikleri, başlık, sayı, tarih, konu, muhatap, ilgi, ek, metin, imza, dağıtım, gizlilik derecesi gibi önem arz eden konuların eğitimin verdi.

Gürler, aynı zamanda belgelerin hangi koşullarda fiziksel ortamda üretilebileceği ile ilgili örnekler verirken elektronik ortam koşullarında SDP kullanımı, KEP ile yazı gönderimi ve sıklıkla yapılan hatalar hakkında detaylı bilgilendirme sağladı.