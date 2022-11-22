İnegöl Belediye’si tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin 2. taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Çarşamba olması nedeniyle, belediyenin 6 ek hizmet binasında hafta sonu tahsilat servislerinin hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Ödemeleri son güne bırakmayın

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

6 ek hizmet binasında hafta sonu da hizmet verilecek

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2022 yılı 2. Taksit ödemesinin son gününün 30 Kasım 2022 Çarşamba günü olması sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri 6 Ek Hizmet Binasında tahsilat servisleri hizmetini sürdürecek. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Yeniceköy Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek Hizmet Binası, Alanyurt Ek Hizmet Binası, Cerrah Ek Hizmet Binası ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binası tahsilat merkezleri Cumartesi ve Pazar günü 08.00-17.00 arasında açık olacak.

Online ödeme kolaylığı

Öte yandan, İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri de ifade edildi.