İnegöl Belediyesi ramazanda mahallelere misafir oluyor

11 ayın sultanı ramazanın gelmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, hafta sonları kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere misafir oluyor. İftar öncesi yapılan etkinliklerin bu haftaki durağı Mahmudiye, Hamidiye ve Mesudiye mahalleleri oldu.

İnegöl Belediyesi, ramazan ayını dolu dolu etkinliklerle geçiriyor. Tüm mahalleleri kapsayacak programlarla ramazan coşkusunu şehrin dört bir yanına yayan İnegöl Belediyesi, maskotlar, oyunlar, eğlenceler ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile ramazan coşkusunu yaşatıyor. Etkinliklerin ilk adresi Turgutalp, Kemalpaşa, Süleymaniye ve Burhaniye mahalleri olmuştu. İnegöl Belediyesi, ikinci hafta ise Mahmudiye, Hamidiye ve Mesudiye mahallelerine konuk oldu.

Hem çocuklar hem babaları yarıştı

Renkli görüntülerin yaşandığı ramazan sokak etkinlikleri Mahmudiye-Hamidiye mahalleleri için Adıyaman Sokak’ta etkinlik alanı oluşturuldu. Etkinliklerde mahalledeki çocuklar sandalye kapmaca, çuval yarışı, misket, hulahop çember çevirme, ip atlama ve daha pek çok oyun ile eğlenceli anlar yaşandı. Mahalle sakinlerinin ilgiyle izlediği gösterilerde sadece çocuklar değil, babalar da yarıştı. 7’den 77’ye herkesin eğlenerek izlediği gösterilerde, babalar çocukları için top sektirme yarışması yaptı. 2 saat süren eğlencede hem çocuklar hem yetişkinler doyasıya eğlendiler. Yarışmalarda derece alan çocuklara hediyeler de verildi. Pazar günü ise Mesudiye Mahallesi’nde Sezai Karakoç Ortaokulu bahçesinde ramazan etkinlikleri vatandaşlar ile buluştu. Yüzlerce yetişkin ve çocuğun ilgiyle izlediği gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara gösterilerin ardından şeker ve hediye dağıtıldı.

Sabit bir aladan ziyade gezici kültür sanat otobüsü ile şenlik havasını tüm İnegöl’e yayan İnegöl Belediyesi, ’Ramazan Mahalle Şenliklileri’ çerçevesinde birbirinden güzel etkinlikleri ile her hafta sonu farklı mahallelere konuk olmaya devam edecek.