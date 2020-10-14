İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekibi kuruluyor

İnegöl Belediyesi, gönüllü vatandaşlardan oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bursa’nın deprem kuşağı üzerinde yer alması ve İnegöl’ün de bu anlamda riskli bölgede bulunması nedeniyle harekete geçen İnegöl Belediyesi, gönüllü vatandaşlardan oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi kurmak için ilk adımı attı. İNDAK rehberliğinde eğitimler verilerek oluşturulacak 25 kişilik ekip için gönüllü vatandaşların başvuruları başladı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda ilk etapta tüm başvurular alınacak. Gönüllü vatandaşlar belirli bir mülakata tabi tutulduktan sonra yedekli şekilde oluşturulacak kadroya İNDAK tarafından eğitimler verilecek. İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekibinde yer almak isteyen vatandaşların başlangıçta hiçbir bilgi sahibi olması gerekmezken, eğitimler sonrasında belirli sınavlar ve elemeler de yapılacak.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışma hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde arama kurtarma anlamında önemli çalışmalar ortaya koyan sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz var. Biz de bu noktada işin ciddiyetinin farkında olarak belediyemiz uhdesinde ve tamamen gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi kuralım istiyoruz. Sorumlu personelimizin de arasında bulunacağı bu ekip, olası bir doğal afette şehrimiz için ön safta görev alacak. Sorumluluk bilinciyle hareket edecek bir arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. İNDAK tarafından verilecek eğitimlerle bu ekip donanımlı ve profesyonel bir oluşum haline gelecek” dedi.

İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekibine katılmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği konusunda da bilgi veren Başkan Taban, “Bu oluşumda yer almak isteyen vatandaşlarımız internet adresinden ilgili formu indirip 14-23 Ekim tarihleri arasında Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze teslim ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. 14-23 Ekim tarihleri arasında kayıtlar alınacak. Kayıtların alınmasının ardından eğitimler ve ardından yapılacak bazı sınavlarla yeterli donanıma ulaşmış vatandaşlarımızla ekibimizi kurmuş olacağız” diye konuştu.