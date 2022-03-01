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İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB’de üretimini sürdüren otomotiv firmasında çalışmak üzere 20 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvurular 03 Mart Perşembe günü alınacak.

BURSA 01.03.2022, 12:38
İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB’de üretimini sürdüren otomotiv firmasında çalışmak üzere 20 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvurular 03 Mart Perşembe günü alınacak.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 20 erkek personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey OSB’de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere 20 erkek personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Akıa Hess Otomotiv firması, endüstri meslek lise mezunu, vasıflı vasıfsız personeller ile boya, kaynak ve trim operatörü olarak çalışacak 18-45 yaş arası 20 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. İlgili alım için başvurmak isteyenlerin 03 Mart 2022 Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak başvuru kabullerine katılması gerekmektedir. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

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