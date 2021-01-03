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İnegöl Belediye Başkanı Alper taban, online halk günü düzenledi
Korona virüs salgını sürecinde sosyal medya platformları aracılığı ile ilçe halkı ile sürekli birlikte olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılının ilk canlı yayını ile halk günü düzenledi.
BURSA 03.01.2021, 17:10
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Korona virüs salgını sürecinde sosyal medya platformları aracılığı ile ilçe halkı ile sürekli birlikte olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılının ilk canlı yayını ile halk günü düzenledi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayına ilçe halkı yoğun bir katılım gösterdi. 2020 yılının da değerlendirildiği toplantıda Başkan Taban devam eden ve hedefledikleri projeler hakkında bilgiler verdi. 2021 yılının ilk halk gününü sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiren Başkan Alper Taban, vatandaştan gelen soru tek tek cevaplayarak merak edilen konularda halkı aydınlattı.Başkan Alper Taban, vatandaş buluşmalarının özellikle bu süreçte önceden duyurularının yapılarak belirli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti.
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