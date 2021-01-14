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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

İzmir Depremi sonrası bölgede yapılan çalışmaları görmek, alınan tedbirler ve İnegöl’de neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunmak üzere İzmir’e giderek burada temaslarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, depremden 91 saat sonra enkazın altından kurtarılan ve ilk isteği köfte ile ayran olan Ayda Bebeğe verdiği sözü tuttu. Başkan Taban, Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin ile bir araya gelerek hem köfte ikram etti hem de İnegöl’e davet etti.

BURSA 14.01.2021, 11:14
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

İzmir Depremi sonrası bölgede yapılan çalışmaları görmek, alınan tedbirler ve İnegöl’de neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunmak üzere İzmir’e giderek burada temaslarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, depremden 91 saat sonra enkazın altından kurtarılan ve ilk isteği köfte ile ayran olan Ayda Bebeğe verdiği sözü tuttu. Başkan Taban, Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin ile bir araya gelerek hem köfte ikram etti hem de İnegöl’e davet etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yapılan çalışmaları görmek, ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek ve İnegöl’de depreme ilişkin nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği hususunda istişarelerde bulunmak üzere Çarşamba günü İzmir’e gitti. İnegöl Belediyesi’nin ilgili Daire Müdürleri ile bir İNDAK yöneticisinin eşlik ettiği Başkan Taban, gün boyu İzmir’de AFAD Merkezli ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

İzmir’de ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden İnegöl heyeti, burada İl Müdürü Kartal Muhcı ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette deprem öncesi alınan tedbirler, deprem sırasında yapılan çalışmalar ve deprem sonrası devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. İnegöl’ün yapısı da göz önünde bulundurularak burada alınabilecek tedbirler ve olası bir depreme karşı nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği hususunda görüş alışverişlerinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Başkan Alper Taban, İzmir AFAD İl Müdürü Muhcı’ya hediye takdimi de gerçekleştirdi. Daha sonra yetkililer nezaretinde Afet Bölgesi, Lojistik Depo ve Konteyner Kent ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunuldu.

İzmir’de deprem bölgesi ve AFAD ile yapılan ziyaretler ve incelemeler sonrası, İzmir depreminin en can alıcı noktalarından biri olan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan ziyaret edildi. Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, 37 kişinin vefat ettiği Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alanda, enkazdan 91 saat sonra kurtarılan ve adeta tüm ülkeyi sevinç gözyaşlarına boğan umudun adı Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin ile buluştu. Herkesin umutları tükendiği anda 91 saat sonra enkazdan çıkarılan ve ilk isteği köfte ile ayran olan 3 yaşındaki Ayda bebeğe, o gün Başkan Alper Taban sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla köfte sözü vermişti. İnegöl’den götürüle köfteler, Ayda Bebeğin babasına teslim edildi. Pandemi nedeniyle Ayda Bebekle görüşemeyen Başkan Taban, babası Uğur Gezgin ve Ayda Bebeği en kısa sürede İnegöl’de ağırlamak istediklerini dile getirerek İnegöl’e davet etti. Uğur Gezgin de bu ince düşünceden ve ziyaretlerinden dolayı Başkan Taban’a teşekkürlerini sundu.

Alper Taban’ın İzmir mesaisindeki son durağı İzmir AFAD İl Koordinatörlüğü oldu. Burada yapılan istişare toplantısında sunum yapılarak deprem tehlikesine karşı alınacak önlemler, yapılacak hazırlıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.
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