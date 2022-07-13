İnegöl 15 Temmuz’da meydanda olacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında İnegöl Belediyesi’nin gün boyunca yapacağı etkinliklerle vatandaşları demokrasi nöbetinde meydanlarda ağırlayacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında karanlıktan aydınlığa dönen o geceyi hatırlatarak, ilçe halkını yapılacak programlara davet etti. Başkan Taban, "15 Temmuz milletimizin tarihinde ciddi manada bir dönüm noktasıdır. Bu bir uyanışın ifadesidir. Sadece alçakça bir darbe girişimine karşı koyma çabası değildir. Bizler bu ruhu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Çünkü bir var olma, yok olma mücadelesidir. Bu ruhtan vazgeçtiğimiz zaman bu mücadeleyi kaybederiz. 15 Temmuz 2016 7’den 70’e herkes sokaklardaydı. 15 Temmuz’da bu millete kan döktürenleri, bu milletin özgürlüğüne, istikbaline, istiklaline göz dikenleri lanetle esefle kınıyoruz. Çok şükür başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dirayetinde kenetlenerek millet olarak tek yumruk olduk. O hain darbe girişimini hep birlikte bertaraf ettik. Bu hain darbe girişimini kınıyor, şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum" dedi.

15 Temmuz Cuma günü yeniden birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak etkinliklere tüm ilçe halkını davet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına 6’ncı yılında da anma programlarımız gün boyu gerçekleştirilecek. Sabah 10.00’da şehitlik ziyaretimiz olacak. Ardından saat 13.00’da İshakpaşa Caminde şehit ve gazilerimiz için Kuran’ı Kerim ve dua okunacak. Sonrasında 14.30’da 15 Temmuz fotoğraf sergimizin açılışı yapılacak. Her yıl olduğu gibi yine binlerce vatandaşımızın meydanları dolduracağı demokrasi nöbeti programımız da akşam 21.00’da Milli İrade Meydanında (belediye önü) başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile ardından Kuranı Kerim tilavetleriyle başlayacak anma programı, protokol konuşmaları sonrası İnegöl Mehteri gösterisi ve Prof Dr. Mehmet Çelik söyleşisi ile devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, "15 Temmuz videolarıyla süslenecek programımızda saat 22.40’da Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak. Kasideler ve Kuranı Kerim tilavetlerinin okunacağı gecede 00.13’te tüm camilerde salaların okunması ve akabinde dualarla son bulacak. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarımıza tüm ilçe halkımızı davet ediyorum” dedi.