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İndirim şenliği devam ediyor

Özhan Market, düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Tüm bölümlerde ve özellikle manav reyonlarında yapılan indirimler Bursalıların ilgisini çekiyor.

BURSA 28.06.2022, 14:03
İndirim şenliği devam ediyor

Özhan Market, düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Tüm bölümlerde ve özellikle manav reyonlarında yapılan indirimler Bursalıların ilgisini çekiyor.

Müşterilerinin her zaman yanında yer alan Özhan, geleneksel hale gelen manav şenliği projesini başlattı. Taze sebze ve meyvelerde yapılan büyük indirimlerin yer alacağı şenlik, 29-30 Haziran tarihlerinde ürünlere yansıtılacak. Önceliği her zaman müşterilerinin memnuniyetine ve onlardan gelen taleplere veren Bursa’nın marketi Özhan, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti geniş ürün gamıyla sunuyor.

Şenlikte, sivri, dolmalık, kırmızı, çarliston biber çeşitleri, domates, salatalık, pembe domates, patates, kuru soğan, semizotu, karpuz, Kırkağaç kavun, havuç gibi taptaze manav ürünlerinde yapılan indirimler, vatandaşları bekliyor.

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