İNDAK, kurtarma çalışmalarını aktaracak

İnegöl Belediyesi, Kahramanmaraş depreminde ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla dikkat çeken İNDAK ekibini ilçe halkıyla buluşturuyor. Programda hem İNDAK’ın Kahramanmaraş’ta yaşadığı acı hatıralar hem de kurtarma çalışmaları anlatılacak.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) ilk andan itibaren insanüstü bir gayret göstererek arama kurtarma çalışmalarında öne çıktı. Depremin hemen ardından bölgeye hareket eden ve 11 gün Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışması gerçekleştiren İNDAK ekibi, tecrübeleri ve yaşadığı acı hatıraları İnegöl halkı ile paylaşacak.

Özellikle Özdemirler Apartmanında 222. saatte kurtarılan Melik İmamoğlu ile Türkiye gündemine oturan, bunun dışında 13 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkaran ve 99 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden 90 kişilik İNDAK ekibi, ortaya koyduğu başaralı çalışmalarla takdir topladı. İnegöl’ün kahramanları, 24 Şubat Cuma akşamı 20.00’da İnegöl Belediyesi organizasyonuyla ilçe halkıyla buluşacak. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılacak buluşmada, İNDAK temsilcileri Kahramanmaraş’ta yaşadıklarını anlatacak. Acı tecrübelerin ve hatıraların konuşulacağı programa, tüm ilçe halkı davet edildi.