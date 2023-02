Kahramanmaraş depreminde başarılı bir çalışma ortaya koyan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen programda depremin acı hatıralarını İnegöllülerle paylaştı. Depreme dair uyarıların da yapıldığı programda, duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) ilk andan itibaren harekete geçerek bölgeye ulaştı. 11 gün boyunca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu süreçte 12 kişiyi canlı olarak kurtaran, 98 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, özellikle 222’nci saatte Melike İmamoğlu’nu enkaz altında kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve ilçe protokolünden isimlerin de katıldığı programda, İNDAK ekibi depremin acı hatıralarını paylaştı. Aynı zamanda İNDAK’ı onure etmek adına düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, “İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği 2016 yılında 23 gönüllü ile kuruldu ve bu sürece kadar ilave olan arkadaşlarımızla birlikte şu an 200 gönüllüye ulaştı. Dün akşam 600 yeni gönüllümüzle de buluştuk, onlar da ekibimize dahil olmak için aday oldular. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda geçtiğimiz bir yıl içerisinde bize bir akredite süreci tanınmıştı. Yaklaşık 8 ay boyunca çalışma yaparak Aralık ayında bu süreci tamamladık ve Türkiye’nin 11 ekibinden biri olmaya hak kazandık. Bu depremle anladık ki aslında İNDAK olarak bu depreme hazırlanmışız. Bu süreçte bizlerden Belediye Başkanımız da bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde de ekibimiz yola çıkmak için hazırlanırken ilk dakikalardan itibaren de Belediye Başkanımız orada yanımızda oldu. 11 gün boyunca belediyemiz, belediyemizin şoförleri bizleri orada yalnız bırakmadılar. Bu 11 gün içerisinde 110 vatandaşımıza ulaştık. 12’si canlı olmak üzere vefat edenlerle birlikte ailelerine teslim ettik. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler bu akşam da burada orada yaşadıklarımızı sizinle paylaşacağız. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Zor günlerden geçiyoruz

Belediye Başkanı Alper Taban ise ülkemizin zor günlerden geçtiğini ifade ederek; “Milletimizin başı sağ olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Hepimizin canı yanıyor, içimiz acıyor. Burada olanlar karınca kararınca ne yapabiliriz, nasıl destek oluruz mücadelesini verdi. Şehir yöneticisi olarak bizler, STK temsilcileri bu sürece nasıl katkı koyabiliriz diye çabaladık. İNDAK ekibimiz de orada canla başla profesyonel bir şekilde çalıştılar. Bu akşam ekibimiz hatıralarını bizimle paylaşacak ancak bizim amacımız onları onure etmekti. Buna ilgi gösteren siz kıymetli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İğne ile kuyu kazarak can kurtardılar”

Deprem sonrası İNDAK Başkanı Ömer Gürkan’ın 06.00-06.30 sıralarında kendisini arayarak haberdar ettiğini hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “O saat itibariyle bir koşuşturmaca başladı. İNDAK merkezine gittiğimde ekip hazırdı. Ne kadar gururlansak azdır. Çünkü en fazla ihtiyaç olan böyle profesyoneller. Neden? Eşya zarar görmüş olabilir, binalar yıkılmış olabilir ama orada canları, içeride enkaz altında kalan insanları çıkartmak önemli. 222’nci saatte de Melike İmamoğlu’nu çıkarttı İNDAK ekibimiz. Orada olduğumuz süre zarfında da çadırla enkaz arasında geçen günler yaşandı. Çadır dediğimiz de lüks bir ortam falan değil. Son derece profesyoneller. Aldıkları eğitimlerle orada her ne kadar kendilerini etkileyecek konular da yaşansa morallerini bozmadan devam ettiler. Profesyonelce bu süreci yönettiler. Adeta iğne ile kuyu kazıyorlar. Bir canlıyı çıkarmak için 13-15 saat uğraşıldığı oldu. Biz hayretlerle izledik. Her yönüyle müthiş bir mücadele verdiler ve bizleri gururlandırdılar. Bizim katkımız, onların yaptıklarının yanında hiçbir şey değil.”

“Dersler çıkardık”

Her geçen gün büyüyen bir ekip olduklarını ifade eden Gürkan, “Kendi adımıza da çok dersler çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz. Özellikle eksiklerin giderilmesi noktasında. Bunları daha önce de konuştuk aslında. Orada özellikle yabancı ekipleri gördük. İnşallah biz de ekibimizin hem fiziki gücünü hem de aynı zamanda akıl güçlerini teknoloji ile de birleştirerek onlara zaman kazandıracak imkanları sağlamak istiyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık. Büyük bir acı yaşadık. 11 ili yıkan bir afet. Tabi ki burada İNDAK gibi profesyonel ekiplere çokça ihtiyaç var. Bunu yapmak zorundayız. Bunun yanı sıra Kızılay, AFAD ve farklı STK’larımızın da mücadelesine şahit olduk. Allah hepsinden razı olsun. Ben şuna inanıyorum, onlar kat ve kat bunun karşılığını alacaklar. Ben huzurlarınızda bu değerli ekine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan da bu acıyı atlatmanın birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkat çekerek; “Bu büyük acıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Deprem belki 10 ilde oldu ama tüm Türkiye çok büyük acı yaşadı. Bu acıyı atlatmanın, bu yükün altından kalkmanın tek yolu da dimdik, birbirimize yaslanarak ayakta kalmaktı. İnegöl bunun en güzel örneğini gösterdi ilk andan itibaren. Bu anlamda hemşerilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu gurur tablosunun da en güzel parçasını burada bütün yüreğiyle canlarını ortaya koyup daha kimse olayın ne olduğunun farkında değilken bölgeye koşan güzel insanlar İNDAK ekibi ortaya koydu. Biz de her an dualarımızla yanlarında olduk. Oradan gelen güzel haberlerle, bir canın daha kurtulmasıyla umutlarımız arttı. Devletimizin büyüklüğü, milletimizim bu güzel hasletleriyle bu acının üstesinden geleceğiz inşallah. Tüm İNDAK ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Gururumuz oldular. Yolları her daim açık olsun. İnşallah bu acılar da ülkemiz için son olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından fotoğraflarla deprem bölgesi gösterimi yapıldı. Depremin en çarpıcı görüntüleri, burada İNDAK ekibinin kadrajından İnegöl halkına gösterildi. Daha sonra İNDAK’ın kuruluşundan Kahramanmaraş depremine kadar geçen sürece ilişkin anlatımlar yapıldı. Ardından program İNDAK üyelerinin Kahramanmaraş depremi hatıralarını paylaşmalarıyla devam etti.