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İmperium ile inşaat projeleri eksiksiz ve zamanında yürüyor

İMPERİUM İLE İNŞAAT PROJELERİ EKSİKSİZ VE ZAMANINDA YÜRÜYOR

BURSA 29.08.2020, 14:56
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İmperium ile inşaat projeleri eksiksiz ve zamanında yürüyor

ULUTEK Teknopark bünyesinde hizmet veren firmalardan olan Oymak Yazılım, inşaat projelerindeki maliyeti azaltmayı ve yönetim süreçlerindeki yoğun bilgi birikimi gerektiren süreçleri,çok daha pratik ve anlaşılır işlemlere indirgeyen dijital dönüşüm yazılımı; İmperium ile inşaat sektörüne önemli kolaylıklar getiriyor.

İnşaat proje yönetimi ve organizasyonu bakımından şirket içi iş atama ve iş takibi süreçlerinin yönetilmesini sağlayan İmperium ile, sahadaki günlük raporları, bağımsız bölüm tamamlanma oranları, proje harcamaları, taşeron görev atamaları, sözleşme, şartname ve stok bilgisi yönetimleri, saha sipariş ve bilgi talepleri, satış, müşteri ve müşteri talepleri gibi inşaat sektöründeki yönetim süreçlerinin tümü gerçek zamanlı olarak sisteme girilebiliyor ve raporlanabiliyor.Ayrıca söz uçar yazı kalır felsefesiyle yol alan İmperium ile, dünü, bugünü ve yarını raporlarken, bilgi kirliliği veya yanlış anlaşılmalarıda ortadan kaldırıp, bilgilere 7/24 İnternet olan tüm cihazlardan ulaşılabiliyor ve anlık değişimler görülebiliyor. Bu sayede ofis ve saha çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülebiliyor.

İmperium inşaat projelerini mobil cihazlara taşıyor!

AppStore ve Google Play Store gibi platformlarda yerini alan İmperium ile ilgili;firmaların inşaat projelerini yürütürken proje karlılığı, teslimat ve kalite beklentilerinin en doğru şekilde karşılanabilmesi için tasarlandığını belirten Oymak Yazılım Kurucu Ortağı Ömer Akın, kolay ve hızlı bir kullanım sağlayan İmperium’la, yatırım ve kurulum gerekmeden, telefon, tablet, bilgisayar gibi internete bağlanabilen tüm cihazlarla inşaat süreçlerinin yönetilip, takip edilebildiğini söyledi.

İmperium ile tüm süreçler uzaktan da takip edilebiliyor

Bir inşaat projesinin baştan sona yönetilmesi ve denetlenmesini sağlayan İmperium sayesinde inşaat projelerindeki çalışmaları sekteye uğratabilecek sorunların önceden tespit edilip, önlenebileceğini söyleyen Ömer Akın, “İmperium,dijital dönüşümün sağladığı avantajlar sayesinde, uzaktan proje takibini ve ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu üst seviyede gerçekleştirir.Projelerin öngörülen tarihte teslim edilmesine olanak sağlar.Etkili kaynak tahsisi ve yönetimi, inşaat proje yöneticileri için önemli bir son hedeftir, İmperium kullanan inşaat firmaları hedeflerine daha kolay ulaşırken süreçlerde yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş olacaklar.” dedi.

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